झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश; ऑरेंज अलर्ट

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेटा सामने आया है। मौसम विभाग ने दो दिनों तक भारी बारिश का कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि, सात जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, पलामू तथा गढ़वा शामिल हैं। रांची में सामान्य बारिश होगी। राज्य में पांच सितंबर तक बारिश होगी। कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकती है। छह सितंबर से बादल छटने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब क्षेत्र बुधवार की सुबह उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी ओड़िशा तट पर स्थित था। अगले 24 घंटे के दौरान इसके उत्तर-ओड़िशा और उससे सटे झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम में 65.6 मिमी हुई। पूर्वी सिंहभूम में 54.2, दुमका में 46, सिमडेगा 39.6 मिमी, जामताड़ा 38.4, रांची में 22.4 मिमी बारिश हुई।