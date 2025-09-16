Jharkhand heavy rain alert today yellow and orange alert monsoon update Mausam imd news विदाई के बीच क्यों विकराल हो रहा झारखंड में मॉनसून? कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
विदाई के बीच क्यों विकराल हो रहा झारखंड में मॉनसून? कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) बना हुआ है। इसके कारण झारखंड में बारिश हो रही है। इस सिस्टम से बिहार की सीमा से जुड़े झारखंड के सभी जिलों में अगले तीन दिनों तक अच्छी बारिश होने का अनुमान है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 16 Sep 2025 09:20 AM
राजधानी समेत पूरे झारखंड में अगले तीन दिन बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान रांची, गिरिडीह, लोहरदगा, पलामू और गढ़वा में मंगलवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और लातेहार जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 सितंबर के बाद बारिश की रफ्तार में कमी आने की संभावना है।

18 सितंबर के बाद थमेगी रफ्तार

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई है। लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश दुमका में 152 मिमी दर्ज की गई। पूर्वी सिंहभूम में 134.8, चाईबासा में 98.4, डाल्टनगंज 89, गिरिडीह में 85, जामा में 79.2, कोडरमा में 60.5, गुमला में 59, हजारीबाग में 55.5, रामगढ़ में 41, रांची में 41.2 मिमी बारिश हुई। 18 सितंबर के बाद बारिश की रफ्तार में कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक गिरावट होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

बारिश क्यों- बिहार में बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) बना हुआ है। इसके कारण झारखंड में बारिश हो रही है। इस सिस्टम से बिहार की सीमा से जुड़े झारखंड के सभी जिलों में अगले तीन दिनों तक अच्छी बारिश होने का अनुमान है।

वैज्ञानिक मौसम, विभाग, रांची अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में सोमवार को मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवार को राज्य के उत्तरी भाग स्थित चार जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि, रांची समेत कुछ जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट है।