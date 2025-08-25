झारखंड में दो दिन और बारिश बनेगी आफत, लेकिन IMD के अलर्ट में राहत वाली बात भी
पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम में 85 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत झारखंड में सोमवार और मंगलवार को भी बारिश होगी। सोमवार को राज्य के पांच जिलों पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 27 और 28 को कम बारिश का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव अब मध्य प्रदेश के ऊपर कायम है। यह कमजोर हो चुका है। वहीं, देश के पश्चिमी से पूर्वी भाग तक गुजरनेवाला मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, पुरुलिया, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक कायम है। विभाग के मुताबिक, इसके अलावा एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है, जो पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के तटीय भागों की तरफ बढ़ रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगस्त में राज्य का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहा। यह प्राय: सामान्य से दो डिग्री कम रहा। इससे राज्य में अगस्त में गर्मी का अहसास कम हुआ। इस बार अगस्त में राज्य का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे रहा। अभिषेक आनंद, वैज्ञानिक, मौसम विभाग, रांची ने बताया कि राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले दो दिन हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं, कुछ जिलों में अगले दो दिन कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।