झारखंड में दो दिन और बारिश बनेगी आफत, लेकिन IMD के अलर्ट में राहत वाली बात भी

मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव अब मध्य प्रदेश के ऊपर कायम है। यह कमजोर हो चुका है। वहीं, देश के पश्चिमी से पूर्वी भाग तक गुजरनेवाला मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, पुरुलिया, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक कायम है।

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम में 85 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत झारखंड में सोमवार और मंगलवार को भी बारिश होगी। सोमवार को राज्य के पांच जिलों पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 27 और 28 को कम बारिश का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव अब मध्य प्रदेश के ऊपर कायम है। यह कमजोर हो चुका है। वहीं, देश के पश्चिमी से पूर्वी भाग तक गुजरनेवाला मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, पुरुलिया, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक कायम है। विभाग के मुताबिक, इसके अलावा एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है, जो पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के तटीय भागों की तरफ बढ़ रहा है।