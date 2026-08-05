झारखंड में मौसम का कहर! भारी बारिश और वज्रपात से 4 बच्चों समेत 19 की मौत; आज भी अलर्ट
झारखंड में मौसम का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को भारी बारिश और वज्रपात से झारखंड में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बुधवार को फिर से अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Weather Report: झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात से चार बच्चों और महिलाओं समेत 19 लोगों की मौत हो गई। जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वज्रपात से डेढ़ दर्जनभर से अधिक लोग झुलस गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
किस जिले में कितनी मौतें
जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गढ़वा के रंका में एक महिला की मौत हो गई, तीन झुलस गईं। वहीं लातेहार जिले में वज्रपात से दो किसानों की मौत हो गई, एक महिला घायल है। मृतकों में एक चंदवा का रहनेवाला था। पलामू के हुसैनाबाद में एक किसान की मौत हो गई। उधर, चतरा के लावालौंग पंचायत स्थित भलुआही चानी गांव में दोपहर में धान के खेत में काम कर रहे एक युवक की मौत। जबकि सिमडेगा के जलडेगा स्थित खरवागढ़ा गांव निवासी जॉन लुगुन की वज्रपात से मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
आज भी भारी बारिश का अलर्ट
उधर, गिरिडीह जिले के देवरी में शाम में खेल रहे चार बच्चों और एक किसान की वज्रपात से मौत हो गई। गिरिडीह के ही गावां और नवडीहा में धान रोपने गई दो महिलाओं की वज्रपात से मौत हो गई। देर शाम बगोदर, बिरनी और गांडेय में भी एक-एक मौत की सूचना है। इसके अलावा दुमका के रामगढ़ में धान रोपने के दौरान ठनका की चपेट में आने से एक महिला समेत तीन की जान चली गई।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई हिस्से में बुधवार और गुरुवार को भी भारी बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी रांची में करीब दो घंटे में 35 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
कहां कितनी हुई बारिश
इधर, मंगलवार को सर्वाधिक बारिश गोड्डा 175.2 मिमी हुई। वहीं नंदाडीह में 54.6 मिमी बरिश हुई। , प सिंहभूम में 43.4, बोकारो में 41.0, हजारीबाग में 30.6 मिमी, पूर्वी सिंहभूम में 20 मिमी, लातेहार में 19.4 मिमी समेत रांची, धनबाद, रामगढ़, गुमला लोहरदगा आदि जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में एक जून से अबतक 392 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश 549.3 मिमी से 29 फीसदी कम है। वहीं राज्य में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य है। रांची का तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। जबकि सरायकेला का तापमान सबसे अधिक 36.7 डिग्री दर्ज किया गया।
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