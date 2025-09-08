बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द; झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वे इस मामले में सोमवार की सुबह धमकी देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को रविवार की देर रात एक अज्ञात युवक ने मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी। मंत्री के अनुसार, धमकी भरा कॉल करके युवक ने कड़े लहजे में कहा-तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। धमकी मिलने के वक्त मंत्री इरफान बोकारो में मौजूद थे।

उच्चाधिकारियों तक मामले की जानकारी पहुंचा दी गई है। पुलिस कॉल डिटेल्स की जांच कराई जा रही है। धमकी की जानकारी मिलने के बाद मंत्री की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आरोपी की पहचान में जुटी हैं। पूर्व में भी मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है।