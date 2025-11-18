Hindustan Hindi News
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दिखेगा डॉक्टर वाला अंदाज, OPD में भी बैठेंगे

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दिखेगा डॉक्टर वाला अंदाज, OPD में भी बैठेंगे

Tue, 18 Nov 2025 04:06 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब चिकित्सक की भूमिका में दिखेंगे। MBBS-MD कर चुके इरफान अंसारी अब प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए ये बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हेमंत सोरेन के मंत्री रोज ओपीडी में बैठेंगे और राज्य भर के मरीजों का हाल जानेंगे। उन्होंने यह जानकारी खुद अपने एक्स हैंडल पर दी है।

डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने एक्स हैंडल पर उनके मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का ऐतिहासिक निर्णय! देश में पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री स्वयं डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए नियमित रूप से ओपीडी में बैठेंगे।

आगे लिखा कि डॉ. अंसारी पूरे झारखंड का जिलावार भ्रमण करेंगे और हर जिले के सदर अस्पताल में जाकर खुद ओपीडी संचालित करेंगे। इसी दौरान वे अस्पतालों की वास्तविक स्थिति देखकर नया रोस्टर तैयार करने का काम भी खुद करेंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाना ही मेरा मिशन है।

अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2023 तक, वह जामताड़ा कांग्रेस जिला कमेटी के सचिव थे। डॉ. इरफान अंसारी ने एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने जनवरी 2002 से अक्टूबर 2004 तक सरकारी डॉक्टर (चिकित्सक) के तौर पर काम किया है।

