jharkhand health minister dr irfan ansari death threat जान से मारने की मिली धमकी, तो मंत्री बोले- मारकर क्या मिलेगा, हमसे मिलिए तो.., Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand health minister dr irfan ansari death threat

जान से मारने की मिली धमकी, तो मंत्री बोले- मारकर क्या मिलेगा, हमसे मिलिए तो..

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को सोमवार रात एक अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और वे अपना काम करते रहेंगे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 9 Sep 2025 05:53 AM
share Share
Follow Us on
जान से मारने की मिली धमकी, तो मंत्री बोले- मारकर क्या मिलेगा, हमसे मिलिए तो..

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को सोमवार की रात करीब 12 बजे किसी ने 7005758247 नंबर से फोन कर जान मारने की धमकी दी। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने धमकी देने वाले से पूरी शालीनता के साथ बड़ी ही भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि ‘आप हमसे मिलिए तो, जानिए तो कि हम कैसे व्यक्ति हैं। हमें मारकर क्या मिलेगा आपको? हमें मारना ही है तो आ जाओ, सामने से मार दो हमको। नहीं रहेंगे और क्या? लेकिन कहना चाहता हूं, खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा। मार दोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मारो तो सामने से मारो, पीछे से मत मारो, ताकि, लोगों को लगे कि एक मर्द सेवा करते-करते चला गया। लेकिन कहना चाहता हूं कि मुझे काम करने दो, धमकी देकर मेरा मनोबल मत गिराओ। मैं डरने वाला नहीं हूं।’

कल की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में ऐसी बातें नहीं सुनी थी। हैरान रह गया। धमकी देने वाले ने क्या नहीं कहा, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे सका। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई रहती है। लेकिन इस तरह की बातें करना, धमकी देना, खराब लगता है। जब पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव करने आया हूं तो कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करता। लगता है, इसीलिए मुझे धमकियां मिल रही हैं।

ट्रंप भी भाजपा के पैर छू रहे

भाजपा की कब्र खोदने वाले अपने बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ‘हमने कहा था भाजपा वाले गाली देना बंद करो। बांग्लादेशी बोलना बंद करो। बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। ज्यादा बोलोगे तो कब्र खोद दूंगा। यह मेरी आम भाषा है। भाजपा का हम कब्र खोद सकते हैं क्या? हमें लगता है, अमेरिका से भी बड़ी है भाजपा। ट्रंप से भी बड़ी है भाजपा। ट्रंप भी भाजपा के पैर छू रहे हैं अभी। इतनी बड़ी ताकत को हम बोलेंगे, कब्र खोद देंगे?’

धमकी देने के मामले में केस , जांच शुरू

मंत्री डॉ इरफान अंसारी को बोकारो प्रवास के दौरान फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री के पीए की लिखित शिकायत पर सिटी पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मोबाइल संख्या 7005758247 के धारक को आरोपी बनाते हुए टेक्निकल सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मंत्री अपने पार्टी के काम से बोकारो में हैं। रविवार की रात सिटी थाना अंतर्गत सर्किट हाउस में विश्राम कर रहे थे। इस बीच रात 11.56 मिनट पर उनके उनके फोन पर कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से गाली-गलौज शुरू कर दी गई। फोन करनेवाले ने कि कहा यूपी से निकल चुका हूं, झारखंड आ रहा हू, इंतजार करो, जल्द उड़ा दूंगा। पुलिस जांच के साथ खुफिया एजेंसी भी मामले को खंगालने में जुट गई है। मामले में सोमवार को मंत्री इरफान ने कहा कि उन्हें कई बार धमकी दी जा चुकी है पर इस बार की धमकी मजाकिया लहजे में नहीं थी। आरोपी के लहजे में खतरे की बू आ रही थी। घटनाक्रम की जानकारी तत्काल राज्य के आला अधिकारियों को दी गई है और वे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस बहुत जल्द आरोपी को सामने ला खड़ा करेगी। उन्होंने कहा उनकी कई राजनीतिक पार्टियों से सिद्धांतों के आधार पर मतभेद है।