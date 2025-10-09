झारखंड हाईकोर्ट ने दिया राज्य सरकार को झटका, इस काम पर लगी रोक हटाने से किया इनकार

झारखंड हाईकोर्ट ने बालू समेत लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने का सरकार का आग्रह नहीं माना। जबकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि पेसा नियमावली पर सिर्फ पांच विभागों से राय आना बाकी है।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता, तब तक रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सरकार को इस बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की और तब तक आवंटन पर लगी रोक को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि पांच विभागों से राय मिलते ही कैबिनेट में भेज नियमावली लागू कर दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जब तक पेसा नियमावली लागू नहीं होगी, यह रोक जारी रहेगी।

कोर्ट से किया समय देने का आग्रह सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पेसा नियमावली तैयार करने के लिए 17 विभागों से राय मांगी गई थी, जिनमें से 5 विभागों का जवाब अभी लंबित है। सभी विभागों से सलाह प्राप्त होने के बाद नियमावली को राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही नियमावली अधिसूचित कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अदालत से बालू घाटों और लघु खनिजों पर लगी अंतरिम रोक हटाने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने इस आग्रह को नहीं माना।

अबतक नहीं बन पाई नियमावली बता दें कि साल 1996 में केंद्र सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों और स्वशासन को सशक्त करने के उद्देश्य से पेसा कानून लागू किया था। हालांकि झारखंड में अब तक इस कानून के तहत नियमावली नहीं बन पाई है।

वर्ष 2019 और 2023 में झारखंड सरकार ने नियमावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार किया, परंतु उसे लागू नहीं किया गया। हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका इसी मांग को लेकर दायर की गई है।