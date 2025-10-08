नौकरी के नाम पर युवाओं को बना रहे थे नक्सली, झारखंड HC ने सोरेन सरकार से मांगा जवाब

मामले की गंभीरता को समझते हुए झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को जांच और कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने की कानूनी वैधता थी या नहीं।

झारखंड में युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नक्सली बता सरेंडर करने का मामला सामने आया है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है,जिसपर कोर्ट ने सोरेन सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने अदालत से और समय देने का आग्रह किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने की कानूनी वैधता थी या नहीं।

मामले की गंभीरता को समझते हुए झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को जांच और कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने की कानूनी वैधता थी या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर में होगी।

इस संबंध में झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेट राइट ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में राज्य के 514 आदिवासी युवकों को दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नक्सली बताकर सरेंडर कराने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए युवकों को सरकारी नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया था। सरेंडर कराने के पूर्व में उन्हें पुरानी जेल में रखा गया था।