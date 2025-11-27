Hindustan Hindi News
फर्जी सरेंडर मामले में छोटे अधिकारी ने दिया हलफनामा तो HC ने की सरकार की खिंचाई; DGP को दिया आदेश

फर्जी सरेंडर मामले में छोटे अधिकारी ने दिया हलफनामा तो HC ने की सरकार की खिंचाई; DGP को दिया आदेश

संक्षेप:

याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि DSP रैंक के अफसर ने जानबूझकर यह हलफनामा दाखिल किया था, ताकि मामले में शामिल सीनियर अधिकारियों को बचाया जा सके।

Thu, 27 Nov 2025 11:08 PMSourabh Jain पीटीआई
झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) को लेकर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई कर दी। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस जनहित याचिका में राज्य सरकार ने जूनियर लेवल के पुलिस अधिकारी से हलफनामा दाखिल करवाया था, जबकि यह काम किसी वरिष्ठ अधिकारी को करना था। यह PIL आदिवासी युवकों को एक्सट्रीमिस्ट (चरमपंथी) बताते हुए उनके कथित 'फर्जी सरेंडर' के मामले में दायर की गई है।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि संवेदनशील मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों के हलफनामे की जरूरत होती है, इसके साथ ही अदालत ने DGP को इस मामले में हलफनामा फाइल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि DSP रैंक के अफसर ने जानबूझकर यह हलफनामा दाखिल किया था, ताकि मामले में शामिल सीनियर अधिकारियों को बचाया जा सके। PIL में आरोप लगाया गया गया है कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम की बनाई पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले बेगुनाह आदिवासियों और गांववालों को नक्सलियों के रूप में दिखाया था।

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि साल 2014 में रांची में हुए एक समारोह के दौरान करीब 300 माओवादियों ने गृहमंत्री पी. चिदंबरम के सामने सरेंडर किया था। हालांकि, बाद में पता चला था कि माओवादी बताए गए कई लोग बेगुनाह थे और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।

