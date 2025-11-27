Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand HC orders surprise inspections of jails to assess quality of prison food
…तो जेलर के खिलाफ कार्रवाई होगी; जेलों के औचक निरीक्षण का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

…तो जेलर के खिलाफ कार्रवाई होगी; जेलों के औचक निरीक्षण का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

संक्षेप:

सरकार की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि जेल में कैंटीन चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जिसके बाद बेंच ने कमेटी को जेलर की देखरेख में कैंटीन चलाने की इजाजत भी दे दी। कोर्ट ने इस मामले में DLSA से रिपोर्ट मांगी है।

Thu, 27 Nov 2025 08:51 PMSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
झारखंड की जेलों में कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की चिंता करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कोर्ट ने राज्य के सभी DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों) के अध्यक्षों को जेलों का औचक निरीक्षण करने और वहां कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एक आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें उन्होंने DLSA चेयरपर्सन और सेक्रेटरी को यह जांचने का आदेश दिया कि कैदियों को दिया जाने वाला खाना जेल मैनुअल की गाइडलाइंस के अनुसार है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर संबंधित जेल के जेलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने जेल के खाने की क्वालिटी जांचने का यह निर्देश आकाश कुमार रॉय नाम के एक व्यक्ति की आपराधिक अपील पर दिए। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कैदियों को दिया जाने वाला खाना और उसकी क्वालिटी जेल मैनुअल की गाइडलाइंस के हिसाब से होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि कैदियों को दिए जाने वाले खाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी या जेल मैनुअल से अलग खाना होने पर संबंधित जेल का जेलर जिम्मेदार होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जेलर की देखरेख में कैदियों द्वारा जेल में कैंटीन चलाने की अनुमति भी दे दी।

कार्रवाई के दौरान बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट (अधीक्षक) सुदर्शन मुर्मू और जेलर लवकुश कुमार कोर्ट में मौजूद थे। दोनों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि खाने की क्वालिटी में सुधार हुआ है और जेल मैनुअल के हिसाब से दिया जा रहा है।

साथ ही सरकार की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि जेल में कैंटीन चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जिसके बाद बेंच ने कमेटी को जेलर की देखरेख में कैंटीन चलाने की इजाजत भी दे दी। हाई कोर्ट ने राज्य के सभी DLSA अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में मौजूद जेलों में विजिट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में DLSA से रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की गई है।

Jharkhand News Jharkhand High Court
