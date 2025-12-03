ED केस में सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नहीं आना होगा MP-MLA अदालत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand HC grants relief to CM in ED case, exempts him from personal appearance in court
Wed, 3 Dec 2025 07:24 PMSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें एक मामले में MP-MLA कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। जमीन घोटाले से जुड़ा यह केस ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दायर किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने सोरेन के खिलाफ शिकायती केस तब दर्ज किया था जब उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के बाद ईडी कार्यालय में पेश होने मना कर दिया था। इसके बाद 25 नवंबर को हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर एक मामले में रांची की MP-MLA अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी पर लगी रोक हटा दी थी।

ईडी दफ्तर में पेश नहीं होने को लेकर शिकायत करने वाले ED के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा ने अपनी शिकायत में बताया कि सोरेन को कथित जमीन घोटाले में शामिल होने के सिलसिले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए 10 समन जारी किए गए थे। लेकिन सोरेन सिर्फ दो समन के जवाब में पेश हुए थे, जबकि बाकी समन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।

इसके बाद, ईडी ने साल 2024 में MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज के सामने एक शिकायत याचिका दायर की। इस शिकायत याचिका की सुनवाई के दौरान, विशेष न्यायाधीश ने सोरेन को रांची स्थित MP-MLA कोर्ट के सामने खुद पेश होने का आदेश दे दिया। इसके बाद सोरेन ने MP-MLA अदालत के इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी।

उच्च न्यायालय ने मामले में ईडी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था और दिसंबर 2024 को सोरेन के MP-MLA अदालत में पेश होने के आदेश पर रोक लगा दी थी। पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट के आदेश के कारण, MP-MLA कोर्ट में सोरेन की पेशी पर रोक लगा दी गई थी।

राज्य सरकार ने नवंबर में मामले में पेश होते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई टालने की मांग की थी। तब कोर्ट ने सरकार को सुनवाई टालने की अनुमति देते हुए, सोरेन के मामले में पहले दिए गए स्टे ऑर्डर (स्थगन आदेश) को रद्द कर दिया।

