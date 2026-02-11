विदेश में इलाज कराना मौलिक अधिकार; हाईकोर्ट ने दी पूर्व मंत्री की पत्नी को देश से बाहर जाने की अनुमति
मधु सिंह सीबीआई द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोपी हैं। सिंह ने उच्च न्यायालय के सामने दलील दी कि वह मामले की सुनवाई में सहयोग कर रही हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी मधु सिंह को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह माना कि देश के बाहर इलाज कराना एक मौलिक अधिकार है और इसके साथ ही जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी। इस दौरान हाई कोर्ट ने 13 मई, 2014 को मधु सिंह को दी गई जमानत की शर्तों में भी संशोधन किया, जिसके तहत उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराया गया था।
मधु बोलीं- मुकदमा पूरा होने में वक्त लगेगा
मधु सिंह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोपी हैं। सिंह ने उच्च न्यायालय के सामने दलील दी कि वह मामले की सुनवाई में सहयोग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष के 100 गवाहों की सूची में से अब तक केवल 46 गवाहों से ही जिरह की गई है। साथ ही अदालत से कहा कि मुकदमे को पूरा होने में समय लगेगा, क्योंकि अभी भी शेष 54 गवाहों से जिरह की जानी बाकी है।
'कैंसर की पिछली स्टेज में हूं फिलहाल'
अपनी याचिका में मधु ने अदालत को बताया कि वह लीवर (यकृत) की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें कैंसर पूर्व की अवस्था से गुजर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए अदालत से अमेरिका और ब्रिटेन में अपने रिश्तेदारों के पास विदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
अदालत ने दे दी विदेश जाने की अनुमति
मामले में सुनवाई के बाद 3 फरवरी को दिए अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सिंह को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा जारी है, इसलिए उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
अदालत ने पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया
इसी के साथ उच्च न्यायालय ने सिंह की विदेश जाने के अनुरोध संबंधी याचिका स्वीकार कर ली और उनका पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें सीबीआई अदालत के समक्ष अपनी यात्रा की तारीख और वापसी की योजनाओं के बारे में पहले से ही लिखित में बताना होगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि सिंह को इलाज के लिए विदेश यात्रा करने की हर योजना के लिए सीबीआई अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी। जमानत की शर्त के तहत उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करा दिया गया।
लेखक के बारे में
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं।
