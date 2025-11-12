झारखंड के गैंगस्टर अमन साव मुठभेड़ मामले में हाई कोर्ट का राज्य सरकार को आदेश, यह करने को कहा

संक्षेप: अमन साव की मां ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि पुलिस इसे मुठभेड़ बताकर उनके बेटे की हत्या कर देगी। जिसके बाद उन्होंने अदालत में इस बारे में याचिका लगाई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी।

गैंगस्टर अमन साव की मौत के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इस साल की शुरुआत में पुलिस के साथ मुठभेड़ में साव की कथित तौर पर मौत हो गई थी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने साव की मां किरण देवी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

किरण देवी ने अपने बेटे की मौत के मामले में सीबीआई जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची लाया जा रहा था, जब 11 मार्च को पलामू में पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। साव की मां किरण देवी ने दावा किया था कि उन्होंने ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके आधार पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

उन्होंने दावा किया कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि पुलिस इसे मुठभेड़ बताकर उनके बेटे की हत्या कर देगी। जिसके बाद उन्होंने अदालत में इस बारे में याचिका लगाई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी।

इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में 75 पुलिसकर्मियों की टुकड़ी के साथ अमन साव को चाईबासा जेल से रायपुर स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, किरण देवी ने बताया कि साव को रायपुर से रांची स्थानांतरित करते समय केवल 12 सदस्यीय एटीएस टीम ही तैनात की गई थी।

किरण देवी के वकील हेमंत कुमार सिकरवार ने कहा कि अमन साव के शरीर पर चोटों के निशान थे जो मुठभेड़ की नहीं बल्कि एक सुनियोजित यातनापूर्ण हत्या की ओर इशारा करते हैं। सुनवाई के दौरान सिकरवार ने बताया कि प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व वाली एटीएस टीम पर पहले भी फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम देने के आरोप लग चुके हैं, जिसके लिए उसके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए थे।