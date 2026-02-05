अस्पताल की लापरवाही से बच्चों के HIV पॉजिटिव होने का मामला; झारखंड HC का सख्त रुख, दिया यह आदेश
बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्टें आने के बाद मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक स्वतः संज्ञान PIL पर सुनवाई की थी और राज्य के स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगाई थी।
झारखंड हाई कोर्ट ने पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में बीमार बच्चों को दूषित खून चढ़ाए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है और राज्य पुलिस को इस मामले में तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने यह आदेश दीपक हेम्ब्रम नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता हेम्ब्रम ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी सभी कोशिशों के बावजूद, चाईबासा के सदर पुलिस स्टेशन में इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है।
जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चाईबासा के सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को FIR दर्ज करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इससे पहले, कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने बच्चों को खून चढ़ाने के दौरान तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन न करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि इसकी वजह से झारखंड में पांच बच्चों को HIV संक्रमण हो गया था।
इस दौरान बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्टें आने के बाद मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक स्वतः संज्ञान PIL (जनहित याचिका) पर सुनवाई की थी और राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह को फटकार लगाई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, थैलेसीमिया बीमारी के मरीज ये पांचों बच्चे अपना इलाज कराने के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल आए थे। इसी दौरान उन्हें खून चढ़ाया गया था। जिसके बाद वे HIV पॉजिटिव पाए गए। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को एक शपथ पत्र दायर करने और राज्य के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंपों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने विभाग को नेशनल ब्लड पॉलिसी (राष्ट्रीय रक्त नीति) के अनुसार तैयार किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर को भी बेंच के सामने पेश करने का निर्देश दिया था।
झारखंड सरकार ने 26 अक्टूबर को इस घटना के सिलसिले में पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन और कुछ अन्य अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।