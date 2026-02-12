आधार कार्ड की जानकारी के लिए एसओपी तैयार करें, झारखंड HC का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पीड़ितों के आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट की पीठ एक नाबालिग लड़की से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की पीठ चंद्रमुनि उरैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी नाबालिग बेटी 2019 से गुमला से लापता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, जो काफी समय से लंबित है।
इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह एक लंबी प्रक्रिया है और इससे मामलों की जांच में बाधा आएगी। इसलिए, एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है जिससे पुलिस द्वारा आवश्यक आधार कार्ड का पता लगाने की प्रक्रिया तेज हो सके।
कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी के शिकार बच्चों के मामलों में सभी मामले पुलिस को सूचित नहीं किए जाते हैं। पीड़ितों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की आवश्यकता होगी। कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निदेशक को मामले में पक्षकार बनाए।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि पुलिस ने 11 फरवरी को चंद्रमुनि उरैन पर ग्रामीणों द्वारा जादू-टोना करने के संदेह में किए गए कथित हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर झारखंड विधि सेवा प्राधिकरण की एक टीम ने चंद्रमुनि पर गांव में हुए हमले के बाद की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट भी पेश की। मामले की सुनवाई फिर से 25 फरवरी को होगी।
हाई कोर्ट ने बुधवार को गुमला के पुलिस अधीक्षक को उरैन पर डायन होने का आरोप लगाकर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए फटकार लगाई थी। उरेन ने अपनी लापता बेटी को ढूंढने के लिए अदालत का रुख किया था। 2019 में जब वह लापता हुई थी तब उसकी उम्र छह साल थी।
सुनवाई के दौरान उसने बताया कि उसी साल उसके गांव वालों ने उसे डायन बताकर उस पर हमला भी किया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी ओर, पुलिस ने कहा कि महिला हमले के बारे में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं थी। उरेन ने 2019 में अपनी बेटी के गांव से लापता होने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।
चूंकि पुलिस ने उसकी बेटी को ढूंढने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की इसलिए उरेन ने 4 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें उसने अपनी बेटी के मानव तस्करी का शिकार होने का संदेह जताया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।