स्वास्थ्य से खिलवाड़, हजारीबाग की इस फैक्ट्री से डेढ़ क्विंटल नकली पनीर जब्त

संक्षेप: उक्त फैक्ट्री से लगभग डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त किया गया। पनीर के सैंपल और मक्खन के सैंपल को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लैब टेस्ट के लिए डिब्बों में सील किया गया। साथ ही पूरे फैक्ट्री का निरीक्षण कर फैक्ट्री को अगले आदेश तक सील कर दिया।

हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली कि चरही थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से नकली पनीर का व्यापार किया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने रविवार को टास्क फोर्स गठित कर थाना क्षेत्र के चनारो के पुरनापानी स्थित पनीर फैक्ट्री में छापेमारी का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार चरही के पूरनापानी स्थित पनीर फैक्ट्री में रविवार को टास्क फोर्स और फूड सेफ्टी ऑफिसर के मौजूदगी में नकली पनीर बनाने वाले फैक्ट्री में छापेमारी की गई।

उक्त फैक्ट्री से लगभग डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त किया गया। पनीर के सैंपल और मक्खन के सैंपल को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लैब टेस्ट के लिए डिब्बों में सील किया गया। साथ ही पूरे फैक्ट्री का निरीक्षण कर फैक्ट्री को अगले आदेश तक सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मो. मंजर हुसैन ने बताया कि प्रथम दृष्टिया में यह नकली पनीर ही लग रहा है। जिसे खाने से कई तरह के बीमारी उत्पन्न होती है। सैंपल को लैब टेस्ट के लिए ले जाया गया है। एक दो दिन में साफ पता चल जाएगा। तब तक के लिए अगले आदेश तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के उल्लंघन के विरुद्ध फैक्ट्री के पूरे परिसर को सील कर दिया गया है।