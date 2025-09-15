Jharkhand hazaribagh naxal encounter 3 killed including Sahdev Soren carrying a reward of Rs 1 crore झारखंड में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर, कौन था सहदेव सोरेन?, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर, कौन था सहदेव सोरेन?

झारखंड के हजारीबाग जिले में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सोमवार सुबह से जारी एनकाउंट में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन उर्फ परवेश समेत 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सहदेव सोरेन सेंट्रल कमेटी का सदस्य था।  

Praveen Sharma हजारीबाग, एएनआईMon, 15 Sep 2025 08:38 AM
झारखंड के हजारीबाग जिले में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सोमवार सुबह से जारी एनकाउंट में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन उर्फ परवेश समेत 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सहदेव सोरेन सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। वहीं दो अन्य नक्सलियों पर 25 लाख और 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

झारखंड पुलिस ने बताया खुफिया जानकारी के आधार पर आज सुबह हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना के करंडी गांव में कोबरा बटालियन, गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस की जॉइंट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में सीपीआई (माओवादी) के एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सहदेव सोरेन और दो अन्य नक्सली मारे गए। सहदेव सोरेन के सिर पर एक करोड़ रुपये का इनाम था।

वहीं मारे गए अन्य दो नक्सली कमांडरों में बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी मेंबर बिरसेन गंझू उर्फ रामखेलावन शामिल हैं। रघुनाथ हेम्ब्रम पर 25 लाख का इनाम था, जबकि बिरसेन गंझू 10 लाख रुपये का इनामी नक्सली था। जानकारी के अनुसार, एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों क मौके से 3 AK-47 रायफल भी बरामद हुई हैं।

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही कहा है कि मैं एक बार फिर माओवादियों से अपील करता हूं कि वे हथियार डाल दें। सशस्त्र क्रांति अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास और कल्याण के मार्ग पर चलें।

गौरतलब है कि बीती 11 जुलाई छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया था। मारे नक्सलियों में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के एक वरिष्ठ नेता और सेंट्रल कमेटी मेंबर (सीसीएम) 1 करोड़ के इनामी मोड़ेम बालकृष्ण उर्फ भास्कर भी शामिल था।

सुरक्षा बलों की इस सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा था,‘‘नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने संयुक्त अभियान चलाकर एक करोड़ रुपये के इनामी सीसीएम मोड़ेम बालकृष्ण उर्फ मनोज समेत 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है।’’