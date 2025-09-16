jharkhand hazaribagh jail prisoner came hiv positive high court seeks report also gave strict warning for action झारखंड की जेल में कैदी हो गया HIV पॉजिटिव, HC ने मांगी रिपोर्ट, एक वॉर्निंग भी दी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड की जेल में कैदी हो गया HIV पॉजिटिव, HC ने मांगी रिपोर्ट, एक वॉर्निंग भी दी

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, हजारीबागTue, 16 Sep 2025 09:39 AM
हजारीबाग जेल में एक कैदी के एचआईवी संक्रमित होने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह केवल एक कैदी के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और जेल व्यवस्था की बड़ी खामियों को उजागर करता है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख, धनबाद के जेल अधीक्षक, धनबाद जेल के मेडिकल अफसर, केंद्रीय कारा हजारीबाग के मेडिकल अफसर और जेल अधीक्षक को 25 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि यदि लापरवाही साबित हुई तो सभी के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार कैदी 2 जून 2023 से जेल में है। पहले वह धनबाद जिला जेल में रखा गया था और बाद में 10 अगस्त 2024 को उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग स्थानांतरित किया गया।

24 जनवरी 2024 को उसकी मेडिकल जांच में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए स्वास्थ्य विभाग और जेल अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यह संक्रमण आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। बेंच ने कहा कि कैदियों को हिरासत में भेजने से पहले उनकी पूरी तरह से मेडिकल जांच सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ।

अदालत ने जेलों में भीड़भाड़, कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं और कैदियों की सही तरीके से जांच न होने जैसी समस्याओं को भी मुद्दा बनाया। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना महज एक मेडिकल ट्रेजडी नहीं है, बल्कि यह कैदियों के मानवाधिकारों पर बड़ा आघात है। अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि कैदियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिले, पर यह गंभीर लापरवाही हुई है।