हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, पिता-पुत्र को ट्रक ने कुचला,अस्पताल में तोड़ा दम
Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबागMon, 25 Aug 2025 10:28 AM
झारखंड के हजारीबाग के चौपारण में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिता-पुत्र दोनों की मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद गुस्साए लोगों ने चौपारण रोड ही जाम कर दिया। चौपारण चतरा मोड़ के पास आक्रोशित भीड़ ने शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया। घटना बीती रात की बताई जा रही है।
घटना की डिटेल जानकारी के अनुसार, पिता मो.जमाल पिता तुराब मियां ( 55 वर्ष ) और पुत्र मो.नौशाद(20 वर्ष) बीती रात चतरा रोड स्थित बिगहा के समीप पहुंचे ही थे कि एक ट्रक ने दोनों को चपेट में ले लिया हादसा इतना भयानक था कि दोनों पिता-पुत्र बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिता की मौत रात 10 बजे चौपारण में, पुत्र की मौत आरोग्यम में रात 2 बजे हुई है।
