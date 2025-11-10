हजारीबाग में चल रहा था नशे का कारोबार, 42 लाख की 8 किलो अफीम जब्त, 4 अरेस्ट

संक्षेप: सूचना की पुष्टि के बाद एएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई।टीम ने बताए गए स्थल पर पहुंचकर जब कार्रवाई की, तो चारों संदिग्ध आपस में बात कर रहे थे। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए चारों को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया।

हजारीबाग पुलिस ने नशे के कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8.2 किलो अफीम जब्त की है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 42.5 लाख रुपये बताई गई है। इस कार्रवाई में चार अफीम तस्करी के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रविवार को सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने प्रेसवार्ता में बताया कि एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुकुंदगंज स्थित एनएच-33 पर टोयोटा शोरूम के सामने कुछ लोग अफीम की खरीद-बिक्री करने वाले हैं।

सूचना की पुष्टि के बाद एएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई।टीम ने बताए गए स्थल पर पहुंचकर जब कार्रवाई की, तो चारों संदिग्ध आपस में बात कर रहे थे। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए चारों को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के पास एक-एक बैग से अफीम बरामद हुई। कुल वजन 8 किलो 200 ग्राम पाया गया।

गिरफ्तार तस्करों की पहचान चतरा के दरियातू निवासी 18 वर्ष सचिन कुमार, 45 वर्षीय अनिल दोंगी, कटकमसांडी के पबरा थाना निवासी 20 वर्षीय राकेश कुमार मेहता और चतरा के सतौर निवासी नन्कु ठाकुर शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे चतरा से अफीम लेकर हरियाणा में बेचने जा रहे थे। वे ट्रेन से सफर करने की योजना में थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा।