Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand hatia railway station human trafficking accused arrested with two girls know details
काम दिलाने के बहाने बेचने का प्लान, हटिया में दो बच्चियों संग धराया मानव तस्कर

संक्षेप:

Dec 17, 2025 04:51 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, हटिया
झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पर आज मानव तस्करी की बड़ी कोशिश विफल हो गई। रेलवे पुलिस फोर्स ने दो मासूम बच्चियों को लेकर जा रहे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। 'ऑपरेशन आहट' के तहत आरपीएफ पोस्ट (हटिया) की एएचटीयू और डीएनएफटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्लेटफॉर्म संख्या 01 पर वीआईपी गेट के पास जांच के दौरान दो नाबालिग बच्चियों के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति, मोहम्मद मुस्तफा अंसारी को पकड़ा गया है। शख्स दोनों बच्चियों को काम दिलाने के बहाने बेचने के मकसद से कहीं और लेकर जा रहा था।

हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 01 पर वीआईपी गेट के पास गिरफ्तार किए गए मोहम्मद मुस्तफा अंसारी से पूछताछ में पता चला कि बच्चियों की उम्र क्रमशः 12 और 13 वर्ष है, जिन्हें काम दिलाने के बहाने चेन्नई ले जाया जा रहा था। बता दें कि रांची रेल मंडल के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर आरपीएफ मानव तस्करी के खिलाफ निरंतर सक्रिय है। आरोपी ने बच्चियों को घरेलू काम के बदले प्रतिमाह 10,000 रुपये दिलाने का लालच दिया था, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बच्चियों की तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए साझा की थीं और उनके चेन्नई जाने के टिकट भी बुक करा लिए थे।

आरपीएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बचाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एएचटीयू/कोतवाली (रांची) में मामला दर्ज कर आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। वहीं, सुरक्षित बचाई गई बच्चियों को संरक्षण हेतु 'प्रेमाश्रय', रांची भेजा गया है। इस सफल अभियान में हटिया आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक रूपेश कुमार के साथ महिला निरीक्षक एस.आर. कुजूर, उपनिरीक्षक सूरज राजबंशी, सुनीता तिर्की और स्टाफ सदस्य पी. पान, निधि, सुभालक्ष्मी स्वायन एवं रेनू शामिल थीं।

रिपोर्ट- अनुराग मिश्रा

Jharkhand News Hatia
