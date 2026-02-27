Hindustan Hindi News
Jharkhand Municipal Election Results: पूजा करते हुए आया ये एक ख्याल तो त्याग दी चप्पल! अब नंगे पैर ही निगम चुनाव जीतीं

Feb 27, 2026 06:23 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
वे रिजल्ट वाले दिन भी वे बिना चप्पल ही थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था जिसे उन्होंने इस दौरान निभाया भी। उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है।

हजारीबाग नगर निगम चुनाव में वार्ड संख्या 27 से सोनी छेत्री ने जीत दर्ज की है। वे चुनाव के दिन से अबतक बिना चप्पल पहने ही डंटी हुई थीं। यही नहीं रिजल्ट वाले दिन भी वे बिना चप्पल ही थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था जिसे उन्होंने इस दौरान निभाया भी।

उन्होंने वादा किया था कि वे नतीजे आने तक चप्पल नहीं पहनेंगी। और वह भी जीतेंगी नहीं तब तक। सोनी चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी हैं और उनके इस अनोखे प्रण की भी चर्चा हो रही है। ऐसा करने के पीछे भी एक वजह बताई है। जीत के बाद सोनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है और उन्होंने जीत मिलने पर जनता का आभार व्यक्ता किया है।

सोनी ने एक चैनल संग बातचीत में बताया कि 'मैंने सोचा हम लोग हर दिन घर में तो पूजा करते ही हैं और क्यों ने वार्ड को भी हम अपने पूजा स्थल जैसा ही मानें। तो चुनाव के दिन पता नहीं क्यों मन में पूजा करते करते ये ख्याल आया कि आज वोटिंग वाले दिन क्यों न नंगे पैर ही रहा जाए। वोटिंग खत्म हुई तो फिर मन में आया कि क्यों न जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक नंगे पैर ही रहा जाए।'

क्या है वार्ड आगे की प्लानिंग?

सोनी ने आगे बताया कि 'मैंने और पति ने मिलकर वार्ड में बीते 8 साल से समर्पित भाव से काम किया था जिसका नतीजा है कि जनता ने हमें इतना प्यार दिया। मैं अपने वार्ड में नशे के खिलाफ काम करना चाहती हूं। मैं हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहती हूं जिससे नशे के खिलाफ सख्ती हो सके।

हजारीबाग में 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

आपको बता दें कि हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 वार्ड हैं। यहां 49.96% मतदान हुआ था। खास बात ये थी कि महिलाएं वोट देने में आगे रहीं। यहां 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसबार झारखंड में नगर निकाय चुनाव में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 1,087 वार्ड हैं, लेकिन 1,042 वार्डों में चुनाव हुए, क्योंकि 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए, तीन वार्डों में नामांकन न होने के चलते तीन स्थान खाली रह गए और मानगो नगर निगम के एक वार्ड में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Jharkhand News
