Jharkhand Municipal Election Results: पूजा करते हुए आया ये एक ख्याल तो त्याग दी चप्पल! अब नंगे पैर ही निगम चुनाव जीतीं
वे रिजल्ट वाले दिन भी वे बिना चप्पल ही थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था जिसे उन्होंने इस दौरान निभाया भी। उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है।
हजारीबाग नगर निगम चुनाव में वार्ड संख्या 27 से सोनी छेत्री ने जीत दर्ज की है। वे चुनाव के दिन से अबतक बिना चप्पल पहने ही डंटी हुई थीं। यही नहीं रिजल्ट वाले दिन भी वे बिना चप्पल ही थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था जिसे उन्होंने इस दौरान निभाया भी।
उन्होंने वादा किया था कि वे नतीजे आने तक चप्पल नहीं पहनेंगी। और वह भी जीतेंगी नहीं तब तक। सोनी चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी हैं और उनके इस अनोखे प्रण की भी चर्चा हो रही है। ऐसा करने के पीछे भी एक वजह बताई है। जीत के बाद सोनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है और उन्होंने जीत मिलने पर जनता का आभार व्यक्ता किया है।
सोनी ने एक चैनल संग बातचीत में बताया कि 'मैंने सोचा हम लोग हर दिन घर में तो पूजा करते ही हैं और क्यों ने वार्ड को भी हम अपने पूजा स्थल जैसा ही मानें। तो चुनाव के दिन पता नहीं क्यों मन में पूजा करते करते ये ख्याल आया कि आज वोटिंग वाले दिन क्यों न नंगे पैर ही रहा जाए। वोटिंग खत्म हुई तो फिर मन में आया कि क्यों न जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक नंगे पैर ही रहा जाए।'
क्या है वार्ड आगे की प्लानिंग?
सोनी ने आगे बताया कि 'मैंने और पति ने मिलकर वार्ड में बीते 8 साल से समर्पित भाव से काम किया था जिसका नतीजा है कि जनता ने हमें इतना प्यार दिया। मैं अपने वार्ड में नशे के खिलाफ काम करना चाहती हूं। मैं हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहती हूं जिससे नशे के खिलाफ सख्ती हो सके।
हजारीबाग में 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित
आपको बता दें कि हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 वार्ड हैं। यहां 49.96% मतदान हुआ था। खास बात ये थी कि महिलाएं वोट देने में आगे रहीं। यहां 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसबार झारखंड में नगर निकाय चुनाव में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 1,087 वार्ड हैं, लेकिन 1,042 वार्डों में चुनाव हुए, क्योंकि 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए, तीन वार्डों में नामांकन न होने के चलते तीन स्थान खाली रह गए और मानगो नगर निगम के एक वार्ड में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohit
