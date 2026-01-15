Hindustan Hindi News
झारखंड के गुमला में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत और दो गंभीर रूप से जख्मी

झारखंड के गुमला में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। गुमला के भरनो के पास हुए हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। भरनो के भड़गांव के पास एक वैन में हाइवा ने टक्कर मार दी।

Jan 15, 2026 10:09 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
झारखंड के गुमला में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। गुमला के भरनो के पास हुए हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। भरनो के भड़गांव के पास एक वैन में हाइवा ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन से सभी लोग रांची से गुमला तिलकुट बेचने जा रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित हाइवा ने सामने से आकर जोरदार टक्कर मार दी। सभी मरनेवाले रांची के थे।

दुर्घटना एनएच-23 गुमला–रांची मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र में हुई। भड़गांव के समीप गुरुवार अहले सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में पिकअप वाहन में सवार चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही भरनो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिसई रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। मृतक व घायल सभी रांची के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

