Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand gumla house theft while people busy in chhath puja nearly 2.50 lakh rupees lost
छठ पूजा में व्यस्त था पूरा परिवार, उधर घर में हो गई 2.40 लाख की चोरी

छठ पूजा में व्यस्त था पूरा परिवार, उधर घर में हो गई 2.40 लाख की चोरी

Tue, 28 Oct 2025 03:04 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
झारखंड के गुमला में छठ पूजा के दौरान एक घर के ताले टूट गए। छठ पूजा की मंगल बेला में की गई सेंधमारी में करीब 2.50 लाख का सामान चोरी हो गया है। यह वारदात गुमला जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के पास हुई है। बस स्टैंड रोड निवासी राहुल कुमार के घर में अल सुबह हुई चोरी ने पड़ोसियों के भी कान खड़े कर दिए।

राहुल कुमार ने बताया कि वह घटना के वक्त परिवार संग छठ पूजा के लिए नागफेनी छठ घाट गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की शिकायत गुमला थाना में दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच में जुट गई है। चोरों ने घर से 40,000 नकद और करीब ₹2 लाख के आभूषण चोरी कर लिए हैं।

एक अन्य मामले में रायडीह प्रखंड के मांझाटोली छत्तरपुर निवासी 40 वर्षीय शिवा प्रसाद साहू की मौत सोमवार रात 11:30 बजे सड़क हादसे में हो गई। जानकारी के अनुसार,शिवा प्रसाद रात्रि में अपने घर से सड़क किनारे शौच करने के लिए निकले थे,तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया।

रिपोर्ट- अनुराग मिश्रा

