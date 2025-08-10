GST घोटाले में ED की रेड, ठिकानों पर मिला कैश का अंबार; 27 लाख जब्त
झारखंड में जीएसटी घोटाले में ईडी ने 27 लाख कैश जब्त किया है। आठ ठिकानों पर छापेमारी समाप्त होने के बाद ईडी ने बताया है कि रांची में श्याम ठक्कर के यहां से 12 लाख, जबकि जमशेदपुर के कारोबारी ज्ञानचंद्र जायसवाल के यहां से 15 लाख जब्त किए गए हैं। ईडी ने सभी आठ ठिकानों से तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ कई कंपनियों के बैंक खातों, उनके जीएसटी इनपुट की जानकारी समेत अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
नोटिस कर अब संदिग्धों का बयान दर्ज करेगी ईडी
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, अब सोमवार के बाद ईडी इस केस में संदिग्ध कारोबारियों से पूछताछ करेगी। ईडी ने सात व आठ अगस्त को रांची, जमशेदपुर, सरायकेला, धनबाद, हावड़ा व नवी मुंबई के आठ ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिन कारोबारियों के यहां ईडी ने छापेमारी की, वे सभी पूर्व में गिरफ्तार कारोबारी शिव देवड़ा से जुड़े रहे हैं। शिव देवड़ा को जीएसटी घोटाले का मास्टरमाइंड मानकर ईडी जांच कर रही है।