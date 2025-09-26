Jharkhand govt will be given Compensation to the families of the five people killed in Naxal violence नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा, झारखंड सरकार का फैसला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा, झारखंड सरकार का फैसला

झारखंड सरकार नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के 5 परिवारों को मुआवजा देगी। इन पांचों परिवारों को अलग-अलग जिलों से चुना गया है। इस संबंध में राज्य के गृह, कारा एवं आपदा विभाग द्वारा शुक्रवार को आदेश जारी किया गया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, रांचीFri, 26 Sep 2025 06:04 PM
झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार, इन परिवारों को एक-एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह मुआवजा पीड़ितों के निधन के बाद उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने के मकसद से दिया जा रहा है।

इन पांचों परिवारों को अलग-अलग जिलों से चुना गया है, जिनमें चाईबासा, खूंटी, रांची और गुमला जिले शामिल हैं। आदेश में विस्तार से बताया गया है कि किस परिवार को कब और कहां हुई नक्सल हिंसा में उनके सदस्य मारे गए थे।

चाईबासा जिले में सीता मुंडा की मौत 27 मई 2018 को गुदड़ी क्षेत्र में हुई थी। उनके पुत्र रतन मुंडा को एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, दूसरे परिवार विक्रम होनहाना की पत्नी को भी 16 जून 2023 को गोइलकेरा में हुई नक्सल हिंसा के बाद मुआवजा मिलेगा।

खूंटी जिले के एतवा कुंडलना की मौत 7 जुलाई 2019 को रनिया क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हुई थी। उनके परिजनों को भी एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

रांची जिले के राजेश मांझी 6 अगस्त 2017 को तमाड़ क्षेत्र में नक्सल हिंसा में मारे गए थे। उनके परिवार को भी एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

गुमला जिले के सुमित केशरी की मौत 14 जनवरी 2023 को पालकोट में हुई नक्सल हिंसा में हुई। उनकी पत्नी को भी एक लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।