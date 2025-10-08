CM सोरेन ने झारखंड में शहीद पुलिसवालों के बच्चों के लिए बड़ी घोषणा, 2 पीड़ित परिवारों को चेक सौंपे

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की। साथ ही माओवाद-विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए दो पुलिस कांस्टेबलों के परिजनों को चेक सौंपे। सोरेन ने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवार से भी बात की और उनका हालचाल जाना।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्कूल खोलने की योजना बना रही है। सोरेन ने बताया कि इसके लिए रांची के धुर्वा स्थित झारखंड जगुआर परिसर में चार एकड़ जमीन चिन्हित की गई है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और झारखंड पुलिस के बीच स्कूल खोलने की रूपरेखा पर काम चल रहा है। यह स्कूल सर्वश्रेष्ठ निजी स्कूलों के बराबर होगा और ड्यूटी के दौरान शहीद हुए झारखंड पुलिस कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। इस स्कूल का संचालन पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा।

सीएम सोरेन एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पलामू में माओवाद-विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए दो पुलिस कांस्टेबलों, सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिवारों को 1.10-1.10 करोड़ रुपए के चेक सौंपे।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार झारखंड पुलिस कर्मियों के लिए विशेष रूप से एक अस्पताल बनाने की योजना बना रही है। अस्पताल के निर्माण के लिए जल्द ही एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जो रांची के होटवार स्थित जेएपी 10 परिसर में बनेगा। यह अत्याधुनिक अस्पताल पुलिसकर्मियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

सोरेन ने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवार से भी बात की और उनका हालचाल जाना। सोरेन ने उनसे कहा कि हमारी सरकार आपके प्रति गहरी सहानुभूति रखती है। हमारी सरकार शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी। जब भी जरूरत हो, बेझिझक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलें। वे आपकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करेंगे।