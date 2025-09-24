jharkhand govt to relocate 7 villages with 780 families from palamau tiger reserve पलामू टाइगर रिजर्व से 780 परिवारों वाले 7 गांव दूसरी जगह बसाएगी झारखंड सरकार, कैबिनेट की मुहर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड कैबिनेट ने मंडल बांध के डूब क्षेत्र और पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 780 परिवारों वाले 7 गांवों को स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, रांचीWed, 24 Sep 2025 09:15 PM
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पलामू टाइगर रिजर्व से 780 परिवारों वाले 7 गांवों को दूसरी जगह स्थानांतरित करेगी। झारखंड कैबिनेट ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को उत्तरी कोयल परियोजना (जिसे मंडल बांध भी कहा जाता है) के डूब क्षेत्र और पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 780 परिवारों वाले सात गांवों को स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

एक अधिकारी ने बताया कि शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में स्थित सात गांवों के 780 परिवारों को राज्य सरकार पुनर्वास कराएगी। सभी गांव पलामू बाघ क्षेत्र में स्थित हैं।

दूसरी जगह बसाए जाने वाले हर परिवार को 15 लाख रुपये और एक एकड़ जमीन सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रभाग में अंकुवा, समता, करमपदा, कुदलीबाद, तिरिलपोशी और थलकोबाद आरक्षित वन के 57,519.41 हेक्टेयर या 575.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

बता दें कि पलामू बांध आरक्षित कोर क्षेत्र में 35 गांव हैं। पलामू बाघ परियोजना दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर के कोर क्षेत्र में तीन गांवों लाटू, कुजरूम और जयगीर के पुनर्वास के लिए एनटीसीए की अनुमति मिल चुकी है। तीनों गांवों के कुल 270 परिवारों को पुनर्वासित किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में उत्तरी कोयल परियोजना के बाकी काम को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने अफीम की खेती के सबसे अधिक मामलों वाले जिलों 5 एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) पुलिस थाने स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इन गांवों में चतरा, रांची, जमशेदपुर, खुंट और हजारीबाग शामिल हैं।