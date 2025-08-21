Jharkhand govt to provide compensation to farmers who faced crop losses due to rain झारखंड के किसानों को राहत, बारिश से नुकसान हुए फसल का मुआवजा देगी सरकार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Jharkhand govt to provide compensation to farmers who faced crop losses due to rain

झारखंड के किसानों को राहत, बारिश से नुकसान हुए फसल का मुआवजा देगी सरकार

झारखंड सरकार ने बारिश के कारण खराब हुई फसलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को कहा कि सरकार राज्य में भारी बारिश के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को मुआवजा देगी।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रांचीThu, 21 Aug 2025 09:06 PM
झारखंड सरकार ने बारिश के कारण खराब हुई फसलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को कहा कि सरकार राज्य में भारी बारिश के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को मुआवजा देगी। तिर्की ने यूरिया की जमाखोरी की खबरों का जिक्र करते हुए थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी। कहा कि अगर निरीक्षण के दौरान ये खबरें सही पाई गईं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस साल पूरे राज्य में धान की बुवाई उत्साहजनक रही है। हालांकि, पलामू संभाग जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। छोटानागपुर क्षेत्र में भी मामूली नुकसान हुआ है। अगर किसी किसान को बारिश में फसल या मकान का नुकसान हुआ है तो आपदा प्रबंधन विभाग उन्हें मुआवजा देगा।

तिर्की यहां कांग्रेस मुख्यालय में अपने 'जनता दरबार' कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने नुकसान झेलने वाले किसानों से अपने-अपने अंचल अधिकारियों के पास आवेदन जमा करने का आग्रह किया। तिर्की ने यह भी कहा कि इस साल अच्छी बारिश के कारण न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में यूरिया की खपत बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि यूरिया की मांग भी बढ़ गई है, जिसके चलते कुछ जगहों से जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। पलामू में हमने चार उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को 200 थोक विक्रेताओं के साथ एक बैठक बुलाई गई है। निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की जमाखोरी पाए जाने पर उन्हें लाइसेंस रद्द करने की सख्त चेतावनी दी जाएगी।

मंत्री ने कहा कि ‘मईयां सम्मान योजना’ के तहत भुगतान न होने तथा स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिलिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दे उनके संज्ञान में लाए गए। उनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।