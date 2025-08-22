Jharkhand govt tables Rs 4296 cr supplementary budget for FY26 झारखंड में 4296.62 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश; शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता के लिए जारी होगा फंड, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand govt tables Rs 4296 cr supplementary budget for FY26

झारखंड में 4296.62 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश; शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता के लिए जारी होगा फंड

झारखंड सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 4296.62 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें पहले 4 अगस्त को पेश की जानी थीं। लेकिन, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण इन्हें पेश नहीं किया जा सका।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रांचीFri, 22 Aug 2025 03:26 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में 4296.62 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश; शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता के लिए जारी होगा फंड

झारखंड सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 4296.62 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें पहले 4 अगस्त को पेश की जानी थीं। लेकिन, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के कारण इन्हें पेश नहीं किया जा सका। इससे पहले मार्च में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया था।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा इस वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक मांगों में से ग्रामीण विकास विभाग को सबसे अधिक 968.89 करोड़ रुपए, वित्त विभाग को 835.83 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को 448.63 करोड़ रुपए का फंड मिलने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग को अधिकतम आवंटन किया गया है। झारखंड की 75 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 420 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित हैं, जबकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 417 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मांगों पर चर्चा 25 अगस्त को होगी। बता दें कि शुक्रवार से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 अगस्त को समाप्त होगा।