झारखंड के इस जिले में शुरू हुई नई ‘जंगल सफारी’, जानिए फीस और टाइमिंग से जुड़ी सारी जरूरी बातें

संक्षेप: शुरुआत में जंगल सफारी के लिए यहां तीन गाड़ियां दी गई हैं। पर्यटकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर पांच और गाड़ियां दी जाएंगी। इस सफारी के लिए दो मुख्य रूट और कई डेस्टिनेशन फाइनल किए गए हैं, जिनमें से हर एक के लिए अलग-अलग रेट तय किया गया है।

झारखंड में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लातेहार जिले के खूबसूरत नेतरहाट जंगलों में गुरुवार से ‘जंगल सफारी’ की शुरुआत कर दी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस पहल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोकल कम्युनिटी के लिए रोजगार और रोजी-रोटी के मौके बनेंगे। रांची से करीब 157 km दूर स्थित नेतरहाट 3,622 फीट की ऊंचाई पर साफ-सुथरे जंगलों में बसा हुआ है और अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, झरनों और मनमोहक नजारों के लिए जाना जाता है। इसके सनराइज और सनसेट पॉइंट सबसे बड़े आकर्षणों में से हैं। यह इलाका ‘छोटानागपुर की रानी’ के नाम से भी मशहूर है और इस इलाके का नाम उस जगह से पड़ा है, जिसे अंग्रेज कभी ‘हार्ट ऑफ नेचर’ कहते थे।

इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज नेतरहाट में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। अब पर्यटक नेतरहाट के जंगल, वन्यजीव और अनछुए सौन्दर्य को और नजदीक से देख पाएंगे और प्रकृति के इस अद्भुत खजाने का रोमांच पहले से कहीं ज्यादा महसूस कर सकेंगे।' आगे उन्होंने कहा, 'नेतरहाट की खूबसूरती में प्रकृति अपना दिल खोल देती है, आसमान, जंगल, धूप और धुंध सब एक साथ मुस्कुराते हैं।' साथ ही उन्होंने विभाग को यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया।

पलामू टाइगर रिज़र्व (बफर जोन) के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने इस जंगल सफारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यहां पर टूरिस्ट के लिए फिलहाल तीन गाड़ियां दी गई हैं। आगे उन्होंने कहा, 'अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो पांच और गाड़ियां दी जाएंगी।' प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सफारी के लिए दो मुख्य रूट और कई डेस्टिनेशन फाइनल किए गए हैं, जिनमें से हर एक के लिए अलग-अलग रेट तय किया गया है।

सुबह साढ़े पांच बजे शुरू होगी पहली सफारी तय टाइम टेबल के अनुसार फिलहाल लोग दिन में दो बार सफारी पर जा सकेंगे। पहली सफारी सुबह 5.30 बजे से शुरू होकर सुबह 10 बजे तक चलेगी। इसके अलावा दूसरी सफारी दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी।

इन जगहों पर मिलेगा घूमने का मौका यह जंगल सफारी सनराइज पॉइंट से शुरू होगी, जिसे कोयल व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पर खत्म होगी। इस दौरान सफारी पर जाने वाले पर्यटक अपर घाघरी और लोअर घाघरी वॉटरफॉल, सनसेट पॉइंट, ताहिर फॉल, नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल और शैले हाउस देख पाएंगे।