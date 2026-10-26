झारखंड में धान पर बोनस बढ़ा; एमएसपी के साथ प्रति क्विंटल मिलेंगे इतने रुपये
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए किसानों को धान पर MSP के अलावा प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया है। इस बार राज्य ने 40 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य रखा है।
झारखंड सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए धान की खरीद पर एमएसपी के अलावा राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले बोनस में बढ़ोतरी की है। हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए धान की खरीद पर एमएसपी के अलावा 109 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का ऐलान किया है। पिछले साल यह बोनस 81 रुपये था। इस तरह सरकार ने धान की खरीद पर बोनस में 28 रुपये की बढ़ोतरी की है।
109 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस
झारखंड के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए धान की खरीद पर किसानों को एमएसपी के अलावा 109 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 81 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस मंजूर किया था।
40 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य
अंसारी ने कहा- झारखंड सरकार ने इस बार किसानों का बोनस बढ़ाकर 109 रुपये प्रति क्विंटल किया है। पिछले साल की तरह इस बार भी किसानों को धान खरीदी की रकम 'वन-टाइम सेटलमेंट' (एकमुश्त भुगतान) के जरिए मिलेगी। झारखंड सरकार ने इस बार धान खरीद का लक्ष्य 40 लाख क्विंटल रखा है। यह पिछले खरीफ सीजन के मुकाबले 20 लाख क्विंटल कम है।
कितना मिलेगा एमएसपी?
मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि इस बार किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्रति क्विंटल पर 109 रुपये की अतिरिक्त रकम दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए धान का एमएसपी 2,441 रुपये और 'ग्रेड A' धान की एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। इस बार 109 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भुगतान के लिए 43.60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
बाहरी राज्यों के किसानों पर लगाएंगे रोक
इरफान अंसारी ने बताया कि केंद्र सरकार के 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' के केंद्रीय पूल के लिए 19.60 लाख क्विंटल और 'झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना' के लिए 19.79 लाख क्विंटल धान की जरूरत है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 40 लाख क्विंटल धान की खरीद करने का लक्ष्य तय करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से किसानों के आने पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाएगी क्योंकि पिछली बार इन राज्यों से बड़ी संख्या में किसान उपज बेचने के लिए आए थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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