सरकारी कर्मचारियों को हेमंत सरकार का गिफ्ट; 3 फीसदी बढ़ाया डीए
संक्षेप: झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले मंगलवार को अपने कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पेंशनधारकों के लिए डीआर भी 3 फीसदी बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी गई है।
झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को अपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3 फीसदी बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (डीआर) भी 3 फीसदी बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी गई है।
बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को क्रमशः 55 फीसदी डीए और डीआर मिलता था। यह बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस फैसले से झारखंड सरकार के 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।
कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पास किए गए। इनमें दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 207 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके लिए कुल 103.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पुलिस के लिए 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 78.50 करोड़ रुपये की भी मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट की बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण घोषित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर अभ्यारण घोषित होने का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े।