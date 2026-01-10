Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand govt approved highway and bridge projects worth Rs 378 crore rupees on Friday
झारखंड सरकार ने 378 करोड़ की हाईवे व ब्रिज परियोजनाओं को दी मंजूरी, जानिए कहां पर बनेगा क्या?

झारखंड सरकार ने 378 करोड़ की हाईवे व ब्रिज परियोजनाओं को दी मंजूरी, जानिए कहां पर बनेगा क्या?

संक्षेप:

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में भी महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। अब लाभार्थियों को पांच लाख रुपए तक अग्रिम राशि मिल सकेगी। साथ ही विधानसभा कर्मियों के लिए यह योजना वैकल्पिक (ऐच्छिक) कर दी गई है।

Jan 10, 2026 12:40 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान मंजूर की गई प्रमुख घोषणाओं में पलामू में आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) के लिए 101 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। वहीं, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। बोकारो के जैनामोड (तिलका मांझी चौक) से फुसरो पथ (निर्मल महतो चौक) के लिए 157.89 करोड़ की मंजूरी मिली है। गोड्डा के सैदापुर बियर योजना के लिए भी राशि को मंजूरी मिली है। कैबिनेट के फैसलों के अनुसार, झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये निर्णय शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विधायी प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, जो राज्य के विकास और जनकल्याण पर केंद्रित हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि को बढ़ाकर 13 नवंबर 2027 तक करने की स्वीकृति दी। इससे आयोग को कानूनी सुधारों और सिफारिशों पर निरंतर कार्य करने का अवसर मिलेगा।

डडेल ने बताया कि बैठक में पलामू जिले के बजरहा गांव के पास डाल्टनगंज और राजहरा रेलवे स्टेशन के बीच 101.39 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) बनाने को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि यह ROB सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) की 'सेतु बंधन' सब-स्कीम के तहत बनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार 19.53 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा देगी।

इसके अलावा, बोकारो में जैना मोड़ से फुसरो तक 16 किलोमीटर लंबे हाईवे को चौड़ा करने के लिए 157.89 करोड़ रुपए की लागत को भी मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए अन्य प्रोजेक्ट्स में बोकारो में 81 करोड़ रुपए की लागत से 23 किलोमीटर सड़क के हिस्से को चौड़ा करना भी शामिल है।

कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इससे कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। साथ ही मिशन शक्ति के तहत 'नारी अदालत' योजना को हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे-मोटे अपराधों और विवादों की सुनवाई महिला समूहों द्वारा की जाएगी। इसकी शुरुआत रांची सहित 10 जिलों की 10 पंचायतों में होगी। यह योजना महिलाओं को न्याय के करीब लाने और स्थानीय स्तर पर सुलह-समझौते को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी, रांची को मिलेगा ST महापौर
ये भी पढ़ें:झारखंड में ACB का ऐक्शन, 300 करोड़ के मुआवजा घोटाले में छापा; 18 आरोपी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:झारखंड निकाय चुनाव पर नहीं होगा SIR का असर, पुरानी वोटर लिस्ट से होगा चुनाव

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहुत करने की स्वीकृति दी गई। इसी दौरान राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो सकेगी।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि ये फैसले राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी स्वीकृत प्रस्तावों को शीघ्र लागू किया जाए। बैठक में विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया, जिसे झारखंड के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।