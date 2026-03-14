झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर नकेल कसने सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा में मंत्री ने की घोषणा
राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने विधानसभा में कहा कि जल्द ही राज्य की जेलों में 4जी नेटवर्क को रोकने के लिए जैमर लगाए जाएंगे, ताकि जेल के अंदर मोबाइल नेटवर्क के दुरुपयोग को रोका जा सके।
झारखंड विधानसभा में शनिवार को राज्य में बढ़ते अवैध ड्रग्स के कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा गूंजा, जिसके बाद प्रदेश के आबकारी मंत्री योगेंद्र महतो ने इन सवालों का जवाब देते हुए राज्य के सभी जिलों में नशीले पदार्थों और ड्रग्स के व्यापार पर नकेल कसने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की।
इस बारे में कई विधायकों के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए महतो ने कहा, 'सरकार राज्य के भीतर ड्रग्स के व्यापार पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, इसके लिए हर जिले में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, और अवैध ड्रग्स के खिलाफ एक सघन अभियान भी चलाया जाएगा।'
भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने उठाया था मुद्दा
दरअसल भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों समेत कई अन्य जिलों में सफेद जहर (ब्राउन शुगर और हेरोइन) का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'हजारीबाग के साथ-साथ रामगढ़ जिले के पतरातू, बड़कागांव और केरेडारी क्षेत्रों में ड्रग्स का अवैध व्यापार तेजी से फैल रहा है। इससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, और इसका असर क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर भी पड़ रहा है और क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है।'
चौधरी बोले- नशे की वजह से अपराधों का ग्राफ भी बढ़ रहा
इसके बाद सदन में आंकड़े पेश करते हुए चौधरी ने बताया कि, 'झारखंड में साल 2019 और 2023 के बीच NDPS एक्ट के तहत लगभग 2,396 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2023 से 2026 के बीच जिलावार मामलों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है।' भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि हाल ही में जिस तरह हजारीबाग और आसपास के थाना क्षेत्रों से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है, उससे राज्य के भीतर ड्रग माफियाओं की गहरी पैठ होने का पता भी चलता है।
देवेंद्र ने जेलों में मोबाइल नेटवर्क पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया
उधर जरमुंडी के भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर ने झारखंड के जेलों में मोबाइल नेटवर्क पर रोक लगाने को लेकर 4जी या 5जी जैमर लगाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में प्रभारी मंत्री ने बताया था कि जेलों में 4जी या 5जी नेटवर्क को रोकने के लिए जैमर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी मांगी।
इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि जल्द ही राज्य की जेलों में 4जी नेटवर्क को रोकने के लिए जैमर लगाए जाएंगे, ताकि जेल के अंदर मोबाइल नेटवर्क के दुरुपयोग को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।