Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand govt announced provide farmers bonus with msp on paddy procurement
धान पर MSP के साथ बोनस, सिविल सेवा वाले SC/ST छात्रों को भी गिफ्ट; हेमंत कैबिनेट के फैसले

धान पर MSP के साथ बोनस, सिविल सेवा वाले SC/ST छात्रों को भी गिफ्ट; हेमंत कैबिनेट के फैसले

संक्षेप:

झारखंड मंत्रिमंडल ने किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में फसलों के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा धान पर प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का ऐलान किया है। पूरी रिपोर्ट… 

Dec 08, 2025 08:11 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रांची
share

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। झारखंड कैबिनेट ने सोमवार को फैसला किया कि वह किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई एमएसपी के साथ धान की खरीद पर 81 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देगी। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैठक में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सिविल सेवक बनने की चाह रखने वाले युवाओं को दी जाने वाली वित्तीय मदद भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने का फैसला किया गया।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों से धान खरीदने पर बोनस के तौर पर 48.60 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एमएसपी और अतिरिक्त बोनस को मिलाकर धान का मूल्य 2,450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में धान के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है। वहीं हेमंत सरकार ने इसके अलावा किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से 81 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया है।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि किसानों को सरकारी खरीद वाले धान का भुगतान पहले की तरह किस्तों में नहीं वरन एकमुश्त किया जाएगा। खरीद के 48 घंटे के अंदर यह भुगतान किया जाएगा। खास मामलों में इसे एक हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है।

कैबिनेट ने 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए सहायता राशि बढ़ाना शामिल है। इस सहायता राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है।

वंदना दादेल ने कहा कि योजना का फायदा उठाने के लिए पारिवारिक आमदनी का प्रावधान किया है जो पहले 2.5 लाख रुपये सालाना था उसे बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। कैबिनेट ने राज्य के उत्सवों के लिए दिशानिर्देश में किए गए बदलावों को भी मंजूरी दी है।

वंदना दादेल ने कहा कि राज्य उत्सव को दो श्रेणियों- पर्यटन और संस्कृति में बांटा गया है। पर्यटन उत्सव के लिए 80 लाख रुपये तक खर्च किया जा सकता है, जबकि सांस्कृतिक उत्सव के लिए यह सीमा 70 लाख रुपये है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।