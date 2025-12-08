धान पर MSP के साथ बोनस, सिविल सेवा वाले SC/ST छात्रों को भी गिफ्ट; हेमंत कैबिनेट के फैसले

संक्षेप: झारखंड मंत्रिमंडल ने किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में फसलों के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा धान पर प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का ऐलान किया है। पूरी रिपोर्ट…

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। झारखंड कैबिनेट ने सोमवार को फैसला किया कि वह किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई एमएसपी के साथ धान की खरीद पर 81 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देगी। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैठक में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सिविल सेवक बनने की चाह रखने वाले युवाओं को दी जाने वाली वित्तीय मदद भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने का फैसला किया गया।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों से धान खरीदने पर बोनस के तौर पर 48.60 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एमएसपी और अतिरिक्त बोनस को मिलाकर धान का मूल्य 2,450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में धान के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है। वहीं हेमंत सरकार ने इसके अलावा किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से 81 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया है।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि किसानों को सरकारी खरीद वाले धान का भुगतान पहले की तरह किस्तों में नहीं वरन एकमुश्त किया जाएगा। खरीद के 48 घंटे के अंदर यह भुगतान किया जाएगा। खास मामलों में इसे एक हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है।

कैबिनेट ने 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए सहायता राशि बढ़ाना शामिल है। इस सहायता राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है।

वंदना दादेल ने कहा कि योजना का फायदा उठाने के लिए पारिवारिक आमदनी का प्रावधान किया है जो पहले 2.5 लाख रुपये सालाना था उसे बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। कैबिनेट ने राज्य के उत्सवों के लिए दिशानिर्देश में किए गए बदलावों को भी मंजूरी दी है।