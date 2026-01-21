झारखंड में कोचिंग संस्थानों पर लगेगी लगाम, सरकार ने क्या-क्या कर दिया अनिवार्य

संक्षेप: झारखंड में कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी है।

झारखंड में कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में कोचिंग संस्थानों के लिए एक सख्त और पारदर्शी नियामक ढांचा लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। यह विधेयक अगस्त में झारखंड विधानसभा से पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य छात्रों के हितों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करना और तेजी से बढ़ रहे कोचिंग सेक्टर में न्यूनतम मानकों को लागू करना है।

यह कानून लागू होने के बाद राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को सरकारी वेब पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। यह प्रक्रिया कानून लागू होने के छह महीने के भीतर या राज्य सरकार द्वारा तय समयसीमा में पूरी करनी होगी। प्रत्येक कोचिंग संस्थान के हर कैंपस को, चाहे वह किसी भी जिले में हो, अलग-अलग पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलने वाले संस्थानों में फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी, दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी तय की गई है।

जिलास्तर पर कोचिंग सेंटर नियामक समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे। वहीं, राज्य स्तर पर एक झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर नियामक प्राधिकरण का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी करेंगे। अगर जिला समिति 90 दिनों के भीतर पंजीकरण को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करती है, तो आवेदक राज्य प्राधिकरण में अपील कर सकेगा।

एक काउंसलर भी रखना होगा कानून के तहत कोचिंग संस्थानों को हर 1000 छात्रों पर कम से कम एक मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर नियुक्त करना होगा। काउंसलिंग सेवाएं साल में कम से कम 200 दिनों तक निःशुल्क देनी होंगी और काउंसलरों का पंजीकरण भी पोर्टल पर अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थान केवल सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। साथ ही, जेंडर-विशेष बुनियादी सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। संस्थानों को फीस स्ट्रक्चर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा और वेबसाइट पर स्पष्ट एग्जिट और रिफंड पॉलिसी प्रकाशित करनी होगी। साइनबोर्ड पर रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर लिखना भी जरूरी होगा।

भ्रामक विज्ञापन करने, रैंक-मार्क्स या सफलता दर को लेकर गलत दावे करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। सफल छात्रों के परिणाम प्रकाशित करते समय संस्थान को अपना आईडी, कोर्स डिटेल और संबंधित छात्र की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा।

16 साल से ऊपर के सभी छात्रों को होगा रजिस्ट्रेशन 16 साल से ज्यादा उम्र के हर छात्र का वेब पोर्टल पर पंजीकरण होगा और उसे एक यूनिक आईडी भी दिया जाएगा। फुल-टाइम और पार्ट-टाइम शिक्षकों का पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बैंक गारंटी की भी व्यवस्था की गई है। नगर निगम क्षेत्र में चलने वाले कोचिंग संस्थानों को 5 लाख रुपये, नगर परिषद या अधिसूचित क्षेत्र में 1 लाख रुपये और अन्य क्षेत्रों में 50 हजार रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी।