शराब के अवैध धंधे पर CM हेमंत सोरेन सख्त, दे दिया कड़ा निर्देश; अब होगा ऐक्शन
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में अवैध मदिरा (शराब) निर्माण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाएं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में अवैध मदिरा (शराब) निर्माण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाएं। मदिरा के अवैध निर्माण से न केवल सरकारी राजस्व प्रभावित होता है, बल्कि सेवन करने वालों के लिए भी यह गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। मदिरा के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की कार्य प्रगति, राजस्व संग्रहण समेत अवैध शराब निर्माण, भंडारण व तस्करी पर रोक को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को उत्पाद इकाइयों के निरीक्षण में आधुनिक तकनीक अपनाने व मदिरा परिवहन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल (डीजी) लॉक की व्यवस्था करने के लिए कहा, ताकि रियल-टाइम निगरानी हो। उन्होंने स्पिरिट की खपत का भी व्यापक अध्ययन करने को कहा। बैठक में उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे।
गोदाम निर्माण में आदिवासी समुदाय को दें प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विभाग के गोदाम निर्माण कार्यों में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता और सहयोग दें। इससे स्थानीय रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने विभागीय गतिविधियों का दायरा बढ़ाकर जनहित व विकासोन्मुखी दृष्टिकोण से आगे बढ़ने को कहा।
अफसरों ने राजस्व संग्रहण की स्थिति से कराया अवगत
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित 3,885.11 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 4,013.53 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,500 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य है। अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2026 के मध्य तक विभाग ने 1,376 करोड़ का राजस्व संग्रह कर लिया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 30.57 प्रतिशत है।
मंत्री ने कहा, विभाग प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं निर्देशों के अनुरूप विभाग राज्यहित एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करेगा। विभागीय योजनाओं एवं नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, राजस्व संग्रह को सुदृढ़ बनाने, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने तथा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त एवं सतत कार्रवाई के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।
विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने का दिया निर्देश
सीएम ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के लिए चिह्नित सभी रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियमित बहाली सुनिश्चित करने के लिए कहा। अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा का विशेष पालन करें, ताकि किसी भी स्तर पर कार्य प्रभावित न हो। इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि जेएसएससी के माध्यम से चयनित 583 उत्पाद सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
राज्य में जल्द बनेगी शराब उत्पादन नीति
सीएम ने अधिकारियों को राज्य में विभिन्न प्रकार के मदिरा विनिर्माण संबंधित नीति गठन किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन हेतु नीति गठन की भी बात कही। उन्होंने अधिकारियों से लेवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुगम बनाने को कहा, ताकि पॉपुलर ब्रांड्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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