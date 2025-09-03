झारखंड सरकार का फैसला, दिशोम गुरू का घर बनेगा म्यूजियम

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। मोरहाबादी स्थित गुरुजी का सरकारी आवास अब गुरुजी स्मृति संग्रहालय के रूप में बनाया जाएगा।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। मोरहाबादी स्थित गुरुजी का सरकारी आवास अब गुरुजी स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा।

डॉ. अंसारी ने कहा कि गुरुजी का घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि झारखंड आंदोलन और हमारी भावनाओं का केंद्र है। उनके घर के हर कोने में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। उनकी हर वस्तु, हर सामान हमें उनकी संघर्ष यात्रा की याद दिलाती है। इसीलिए इसे स्मृति संग्रहालय का रूप देना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां गुरुजी के जीवन, उनकी विचारधारा और उनकी विरासत से प्रेरणा ले सकें।