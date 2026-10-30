अर्नब तूफान से हुए फसल नुकसान पर झारखंड सरकार देगी राहत, करवा रही सर्वे
झारखंड सरकार ने चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव, भारी बारिश और तेज हवाओं से धान की फसल को हुए नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को राहत देने का निर्देश दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी डीसी को सर्वे का निर्देश दिया है।
झारखंड सरकार ने चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव, भारी बारिश और तेज हवाओं से धान की फसल को हुए नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को राहत देने का निर्देश दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी डीसी को तत्काल व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण कराने और प्रभावितों को नियमानुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
गांव-गांव जाकर सर्वे करने का निर्देश
मंत्री ने कहा कि जामताड़ा सहित सभी जिलों में प्रशासनिक टीमें गांव-गांव जाकर खेतों का निरीक्षण करें। धान की फसल और कृषि भूमि को पहुंचे नुकसान का पारदर्शी आकलन कर पात्र किसानों की सूची तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि कोई भी योग्य किसान सहायता से वंचित न रहे। आपदा प्रबंधन की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि वे स्वयं स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासनिक तंत्र पूरी तत्परता से काम करे, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में किसी भी स्तर पर देरी या संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड में रहने, अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
प्रत्येक सदर अस्पताल एवं संबंधित सरकारी अस्पतालों में कम-से-कम 10 अतिरिक्त बेड, आवश्यक दवाइयां, जीवनरक्षक औषधियां, ऑक्सीजन, एंबुलेंस एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त तैनाती के साथ वज्रपात, सर्पदंश एवं वर्षाजनित बीमारियों से निपटने की विशेष तैयारी रखने को भी कहा गया है।
क्या बोले इरफान अंसारी
आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा और किसानों के हितों की रक्षा हेमंत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन संकट में प्रभावितों को राहत देना प्रशासन का दायित्व है। उन्होंने भरोसा दिया कि धान की फसल के नुकसान का सही मूल्यांकन कराकर पीड़ितों को नियमानुसार हरसंभव मदद दी जाएगी।
रांची में आज भी बारिश का यलो अलर्ट,पलामू में ऑरेंज
रांची में गुरुवार को दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए रांची, जमशेदपुर, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में भारी बारिश का यलो अलर्ट किया है। वहीं गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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