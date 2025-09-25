jharkhand government will give 15 lakh rupees and 1 acre land to 780 families 15 लाख रुपए और 1 एकड़ जमीन, पलामू के 780 परिवारों को क्या-क्या देगी झारखंड सरकार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
15 लाख रुपए और 1 एकड़ जमीन, पलामू के 780 परिवारों को क्या-क्या देगी झारखंड सरकार

पलामू के 780 परिवारों को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 15 लाख रुपए और 1 एकड़ जमीन देगी। कैबिनेट ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे 600 से अधिक गांवों का पुनर्वास हो चुका है। पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र में 35 गांव हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामूThu, 25 Sep 2025 07:35 AM
पलामू में शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में स्थित सात गांवों के 780 परिवारों को राज्य सरकार पुनर्वास करायेगी। सातों गांव पलामू व्याघ्र आरक्षित कोर क्षेत्र में भी अवस्थित हैं। इसमें प्रति परिवार 15 लाख रुपये और एक एकड़ जमीन दी जाएगी। कैबिनेट ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे 600 से अधिक गांवों का पुनर्वास हो चुका है। पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र में 35 गांव हैं और पलामू व्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर के कोर क्षेत्र में तीन गांवों लाटू, कुजरूम और जयगीर गांव के पुनर्वास के लिए एनटीसीए की अनुमति प्राप्त है और उन तीनों गांवों के कुल 270 परिवारों को पुनर्वासित किया जा रहा है।

कस्तूरबा की शिक्षिकाओं का बढ़ा चार प्रतिशत मानदेय

2023 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की शिक्षिकाओं और शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसमें कार्यरत 1132 शिक्षिकाओं और 1015 शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में इन स्कूलों की पुरानी शिक्षिकाओं को 32 हजार रुपये तक और शिक्षकेतर कर्मियों को 25 हजार रुपये तक मानदेय मिल रहा है। इस आधार पर चार प्रतिशत राशि में बढ़ोतरी होगी। वहीं, नेतरहाट की तर्ज पर बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए एक सौ सोलह करोड़ चौवन लाख सतहतर हजार आठ सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में होगा विकसित

राजकीय पॉलिटेकनिक, रांची को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके नये भवन के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य के लिए 97,65,82,500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, केन्द्र प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर योजना के अन्तर्गत चार अतिरिक्त नए वन स्टॉप सेंटर का संचालन होगा। यह गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू में बनेगा।

5 जिलों को एनडीपीएस थाना का गठन

राज्य के पांच जिलों के लिए एनडीपीएस थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई। चतरा, रांची, जमशेदपुर, खूंटी और हजारीबाग में एनडीपीएस थाना बनेगा। अफीम से प्रभावित जिलों में इस थाना का गठन हो रहा है। इसके अलावा झारखंड निजी सुरक्षा अभिकर नियमावली 2023 में भी संशोधन किया गया है। इसमें सिक्यूरिटी एजेंसी को लाइसेंस देने में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए यह बताया गया है।

एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल, जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुए दुर्घटना में घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। इसमें चार मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख और एक घायल को 50 हजार रुपये मिलेंगे।

कैबिनेट की बैठक में कई 132 केवी संरचण लाइन के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है। सभी की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी कर दी जाएगी। बिनोद बिहारी चौक-महुदा संचरण लाइन के निर्माण के लिए 86,51,01,953 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, बलियापुर-टुण्डी संचरण लाइन के निर्माण के लिए 154,17,88,723, चन्दनक्यारी आईटीआई मोड़ चास संचरण लाइन के निर्माण के लिए 78,79,50,263,00, बिनोद बिहारी चौक-मैथन संचरण लाइन के लिए 174,42,68,559, दुग्दा-आईटीआई मोड़ चास संचरण लाइन के लिए 83,03,95,566 और 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, टुण्डी के निर्माण के लिए 74,95,15,164 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।