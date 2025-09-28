jharkhand government will give 10 lakh to influencers for promoting culture झारखंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मिलेंगे 10 लाख रुपए, क्या करना होगा काम, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मिलेंगे 10 लाख रुपए, क्या करना होगा काम

झारखंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार एक योजना लेकर आई है, जिसके तहत झारखंड की संकृति को प्रमोट करने के लिए 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 28 Sep 2025 11:02 AM
झारखंड सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाने वाले इन्फ्लुएंसर के लिए बड़े अवसर का ऐलान किया है। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए इन्फ्लुएंसर इंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना और सोशल मीडिया के जरिए झारखंड की खूबसूरती और संस्कृति को विश्वभर में पहुंचाना है। इस प्रोग्राम के तहत चयनित इन्फ्लुएंसर्स को 3 लाख से 10 लाख रुपये तक का आर्थिक मानदेय दिया जाएगा।

झारखंड सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, यह योजना नैनो, माइक्रो, मैक्रो और मेगा कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स को उनके कंटेंट की गुणवत्ता, पोस्ट पर प्राप्त व्यूज और लाइक्स के आधार पर दी जाएगी। इस तरह झारखंड सरकार न केवल क्रिएटर्स को प्रोत्साहित कर रही है बल्कि डिजिटल माध्यमों से पर्यटन को नई पहचान भी दे रही है।

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सभी के लिए दरवाजे खोले हैं। इसके तहत इंस्टाग्राम, फेसबुक, युट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय ट्रैवल व्लॉगर्स, ब्लॉगर, फूड और कल्चर इन्फ्लुएंसर्स, और रील/शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन क्रिएटर्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है जो अपनी रचनात्मकता से झारखंड पर्यटन की झलक प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए पर्यटन विभाग के अधिकारीयों ने बताया कि इस योजना के माध्यम से झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय खान-पान को सोशल मीडिया के व्यापक मंचों पर उजागर किया जाएगा, जिससे राज्य में पर्यटन को नई गति मिलेगी और साथ ही क्रिएटर्स को भी आर्थिक लाभ होगा। इससे क्रिएटर्स का हौसला भी बढ़ेगा और उनकी आर्थिक तरक्की भी होगी। इसके साथ ही झारखंड की संस्कृति और झारखंड का पर्यटन पूरी दुनिया के सामने पहुंचेगा।