झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 30 बड़े पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर

झारखंड सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के 30 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को रांची का नया वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया। राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर पदस्थापित अनुराग गुप्ता को सीआईडी और एसीबी के प्रभार से मुक्त कर दिया है। वहीं, पश्चिमसिंहभूम (चाईबासा) एसपी के पद पर पदस्थापित राकेश रंजन को रांची का नया एसएसपी बनाया है। वायरलेस डीजी प्रशांत सिंह को डीजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जबकि जैप एडीजी के पद पर पदस्थापित प्रिया दुबे को एसीबी का एडीजी बनाया गया है।

इस संबंध में गृह विभाग से गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार डीजीपी अनुराग गुप्ता को सीआईडी और एसीबी के प्रभार से विमुक्त किया गया।वायरलेस डीजी प्रशांत सिंह को डीजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत सुमन गुप्ता को रेल एडीजी बनाया गया।प्रिया दुबे को एसीबी का एडीजी बनाया गया। साथ ही प्रिया दुबे जैप एडीजी और प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण के प्रभार में रहेंगी।रांची आईजी मनोज कौशिक को आईजी सीआईडी के प्रभार में रहेंगे।

बोकारो आईजी के पद पर पदस्थापित क्रांति कुमार गडीदेशी को आईजी मानवाधिकार बनाया गया। नरेंद्र कुमार सिंह को आईजी निगरानी सह सुरक्षा झारखंड विद्युत बोर्ड के पद पर स्थापित किया गया।दुमका आईजी शैलेंद्र सिन्हा को पलामू आईजी बनाया गया।सीआईडी आईजी के पद पर पदस्थापित सुदर्शन मंडल को आईजी मुख्यालय के पद पर पदस्थापित किया गया और वह जेल आईजी के प्रभार में रहेंगे।सुनील भास्कर को बोकारो जोनल आईजी बनाया गया। आईजी प्रोविजन पटेल मयूर कन्हैयालाल को दुमका जोनल आईजी का प्रभार दिया गया। सीआईडी डीआईजी के पद पर पदस्थापित संजीव कुमार को डीआईजी एसआईबी बनाया गया।

पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) एसपी राकेश रंजन को रांची का नया एसएसपी बनाया गया।शैलेंद्र प्रसाद बरनवाल को डीआईजी एसीबी के पद पर पदस्थापित किया गया है। चौथे मनोज रतन को डीआईजी स्पेशल ब्रांच बनाया गया।

पलामू डीआईजी नौशाद आलम अंसारी को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया।देवघर के पद पर पदस्थापित अजीत पीटर डुंगडुंग को अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया।रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को एसीबी डीआईजी बनाया गया।अरविंद कुमार सिंह को एसपी स्पेशल ब्रांच बनाया गया।एहतेशाम वकारिब को सीआईडी एसपी बनाया गया।अमित रेनू को पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा) एसपी बनाया गया। जैप 10 के समादेष्टा के पद पर पदस्थापित सौरभ का तबादला करते हुए देवघर एसपी बनाया गया है।रांची सिटी एसपी अजीत कुमार को रेल एसपी जमशेदपुर बनाया गया। दीपक कुमार पांडे को एसपी स्पेशल ब्रांच बनाया गया।अनिमेष नैथानी को एसीबी का एसपी बनाया गया। कैलाश करमाली को रेल एसपी धनबाद बनाया गया। मनोज स्वर्गीयरी को जैप तीन गोविंदपुर का कमांडेंट बनाया गया।