झारखंड की महिलाओं को सरकार का तोहफा, खातों में भेजे मईंयां सम्मान योजना के 2500 रुपए

झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए दुर्गा पूजा के अवसर पर 2500 रुपए खातों में ट्रांसफर कर दिये हैं।

दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत रांची जिले की कुल 3 लाख 87 हजार 584 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 96 करोड़ 89 लाख 60 हजार रुपये का भुगतान किया गया। इसके अलावा प्रदेश की सभी लाभुकों के खातों में भी पैसे भेजे गए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें त्योहार के समय आर्थिक संबल प्राप्त होता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी प्रशस्त होती है। इसके बाद अब इन महिलाओं के खातों में मंईयां सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।