jharkhand government transfers 2500 rupees for maiyan samman yojana beneficiaries झारखंड की महिलाओं को सरकार का तोहफा, खातों में भेजे मईंयां सम्मान योजना के 2500 रुपए, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand government transfers 2500 rupees for maiyan samman yojana beneficiaries

झारखंड की महिलाओं को सरकार का तोहफा, खातों में भेजे मईंयां सम्मान योजना के 2500 रुपए

झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए दुर्गा पूजा के अवसर पर 2500 रुपए खातों में ट्रांसफर कर दिये हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 29 Sep 2025 07:58 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड की महिलाओं को सरकार का तोहफा, खातों में भेजे मईंयां सम्मान योजना के 2500 रुपए

दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत रांची जिले की कुल 3 लाख 87 हजार 584 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 96 करोड़ 89 लाख 60 हजार रुपये का भुगतान किया गया। इसके अलावा प्रदेश की सभी लाभुकों के खातों में भी पैसे भेजे गए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें त्योहार के समय आर्थिक संबल प्राप्त होता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी प्रशस्त होती है। इसके बाद अब इन महिलाओं के खातों में मंईयां सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए चुनाव से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद हर महीने प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव में मिली जीत के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना वादा निभाते हुए महिलाओं के खातों में पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। तब से लेकर अब तक लगातार हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के खातों में पैसे भेज रही है। इस दौरान अब सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का फैसला किया और उनके खातों में ट्रांसफर भी कर दिया गया है।। सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर प्रदेश की महिलाओं के लिए 2500 रुपए सितंबर महीने की मंईयां राशि भेजने का फैसला किया। हेमंत सोरेन सरकार साल 2023 में सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं के खातों में पैसे भेज रही है।