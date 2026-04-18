Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रांची समेत 17 जिलों के डीसी का हुआ ट्रांसफर; देखें लिस्ट

Apr 18, 2026 06:49 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने कुल 17 जिलों के डीसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है। सरकार ने उपायुक्तों की लिस्ट भी जारी की है।

झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रांची समेत 17 जिलों के डीसी का हुआ ट्रांसफर; देखें लिस्ट

झारखंड सरकार ने शुक्रवार की देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरदबदल किया है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का तबादला किया है। तबादला किए गए सभी अधिकारियों को संबंधित जिलों का डीसी (उपायुक्त) बनाया गया है। इसे लेकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आइए जानते हैं किस डीसी का ट्रांसफर कहां किया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक रांची के डीडीसी रहे सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी डीसी बनाया गया है। वहीं खूंटी के डीडीसी रहे आलोक कुमार को जामताड़ा का डीसी बनाया गया है। इसके साथ ही आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में आज छाए रहेंगे बादल, इन 6 जिलों में होगी बारिश; कब चलेगी हीट वेव

नाम कहां गए

राजीव रंजन जमशेदपुर

सौरभ कुमार भुवानिया खूंटी

आलोक कुमार जामताड़ा

संदीप कुमार लातेहार

अनन्य मित्तल गढ़वा

दिलेश्वर महतो गुमला

मेघा भारद्धाज पाकुड़

लोकेश मिश्रा गोड्डा

शशि प्रकाश सिंह देवघर

उत्कर्ष गुप्ता कोडरमा

हेमंत सती हजारीबाग

मनीष कुमार चाईबासा

ऋतुराज रामगढ़

रवि आनंद चतरा

दीपक कुमार दुबे साहिबगंज

दिलीप प्रताप सिंह पलामू

संदीप कुमार मीना लोहरदगा

ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:झारखंड में बड़ा एनकाउंटर, 15 लाख के इनामी शहदेव महतो समेत चार नक्सली ढेर
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।