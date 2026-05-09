Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हजारीबाग में लड़की की रेप के बाद हत्या मामले में सरकार ने जमा की रिपोर्ट, HC को दिया सीलबंद लिफाफा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड के हजारीबाग में 12 साल की लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में राज्य सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में सीलबंद जांच रिपोर्ट जमा की। आरोप है कि कुसुम्भा गांव में एक बलि अनुष्ठान के दौरान एक तांत्रिक ने लड़की की मां की मदद से उसका गला घोंट दिया।

हजारीबाग में लड़की की रेप के बाद हत्या मामले में सरकार ने जमा की रिपोर्ट, HC को दिया सीलबंद लिफाफा

झारखंड के हजारीबाग में 12 साल की लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में राज्य सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में सीलबंद जांच रिपोर्ट जमा की। आरोप है कि कुसुम्भा गांव में एक बलि अनुष्ठान के दौरान एक तांत्रिक ने लड़की की मां की मदद से उसका गला घोंट दिया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की पीठ पिछले महीने बच्ची की मौत के संबंध में मीडिया में आई खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर कर सुनवाई शुरू की।

पुलिस द्वारा की गई जांच, मृतक के कपड़ों की जांच, फोरेंसिक प्रयोगशाला की जांच और अपराध स्थल से बरामद सुराग के संबंध में एक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। पीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की। अधिवक्ता हेमंत कुमार शिकारवार ने पीठ को सूचित किया कि पीड़ित की मां एक ईंट भट्ठे पर बतौर दिहाड़ी मजदूर काम करती है और उसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की धमकी दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में इस रूट पर आज से नवंबर तक 27 ट्रेनें रहेंगी रद्द, क्या है वजह

मामले की संवेदनशीलता और लड़की के निजी अंगों में लगी चोटों के मद्देनजर हाई कोर्ट ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया और हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक को जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। पुलिस ने मामले में पीड़िता की मां रेशमी देवी (35), तांत्रिक शांति देवी (55) और 40 वर्षीय भीम राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, रेशमी देवी अक्सर अपने सबसे छोटे बेटे के इलाज के लिए अपने गांव में एक तांत्रिक के पास जाती थी। उसने बताया कि रेशमी देवी का बेटा मानसिक और शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त है।

ये भी पढ़ें:झारखंड के शहरी निकायों में पानी सप्लाई के लिए स्पेशल एक्शन प्लान लागू

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि तांत्रिक ने मां से कहा कि बेटे की सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए उसे एक कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी। अधिकारी ने बताया था कि 24 मार्च को जब पूरा गांव राम नवमी के उत्सव में डूबा हुआ था, तब तांत्रिक शांति देवी के घर में लड़की का गला कथित तौर पर उसकी अपनी मां ने भीम राम के साथ मिलकर घोंट दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लड़की के शव को एक बगीचे में दफना दिया। इससे पहले, लड़की की मां ने बताया था कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था। लड़की का शव 25 मार्च को एक खेत में मिला था। राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने हत्या के विरोध में सोमवार को हजारीबाग में 12 घंटे का बंद आयोजित किया।

ये भी पढ़ें:सेल में मजदूर छंटनी के विरोध में जय झारखंड मजदूर समाज का जनजागरण कार्यक्रम
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।