झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है हेमंत सोरेन सरकार, क्या है प्लान; CM ने खुद बताया

केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए खनिज संशोधन अधिनियम को लेकर झारखंड सरकार ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जल्द ही सरकार इस बिल के विरोध में विधानसभा विशेष सत्र बुला सकती है।

केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 को लेकर झारखंड सरकार ने अब राजनीतिक और संवैधानिक मोर्चे पर लड़ाई तेज करने के संकेत दिए हैं। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एमएमडीआर एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर जल्द बैठक होगी। जरूरत पड़ी तो इसके विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को केवल केंद्र के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे झारखंड के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे के सवाल के रूप में आगे ले जाएगी।

मुख्यमंत्री का यह रुख ऐसे समय आया है, जब झामुमो ने संशोधन विधेयक के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी 20 अगस्त को रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक करने जा रही है। इसमें आंदोलन का जिलावार और चरणबद्ध कार्यक्रम तय होने की संभावना है। पार्टी पहले ही जन-जागरण, धरना-प्रदर्शन और जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दे चुकी है। ऐसे में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की संभावना ने इस पूरे विवाद को और गंभीर बना दिया है।

राजस्व पर सीधा असर पड़ने की आशंका राज्य सरकार की मुख्य चिंता खनिज क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व को लेकर है। झामुमो का आरोप है कि प्रस्तावित बदलाव से राज्यों की खनिज अधिकारों और खनिज-धारक भूमि पर सेस लगाने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। झारखंड जैसे खनिज बहुल राज्य के लिए इसका सीधा असर राज्य की वित्तीय क्षमता पर पड़ सकता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनन विभाग से 18,730.91 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसमें 7,487.91 करोड़ रुपये मिनरल बेयरिंग लैंड सेस से मिले। वर्ष 2024-25 में खनन से कुल 11,848.15 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, जिसमें सेस से करीब 1,380 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में सेस से होने वाली आय और बढ़ सकती है। ऐसे में इस अधिकार को सीमित करने का असर राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ने की आशंका जतायी जा रही है। मुख्यमंत्री और झामुमो इस मुद्दे को मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं से भी जोड़ रहे हैं। सरकार का तर्क है कि खनिज क्षेत्र से मिलने वाला राजस्व सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आधार है।

विशेष सत्र का विकल्प पहले भी अपनाया हेमंत सोरेन सरकार इससे पहले भी विशेष सत्र बुला चुकी है। 5 सितंबर 2022 को विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। 11 नवंबर 2022 को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण से जुड़े विधेयक पारित कराने के लिए विशेष सत्र हुआ था। वहीं 8 जुलाई 2024 को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने बहुमत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया था। इसलिए खनिज संशोधन के खिलाफ विशेष सत्र बुलाने का विकल्प सरकार के लिए नया नहीं है। यदि सत्र बुलाया जाता है तो विधानसभा में केंद्र के संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने के साथ राज्य के संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों पर बहस हो सकती है।