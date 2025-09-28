jharkhand government incetive to 60000 milk producer झारखंड सरकार का दूध उत्पादकों को बड़ा तोहफा, 60 हजार को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड सरकार का दूध उत्पादकों को बड़ा तोहफा, 60 हजार को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

झारखंड सरकार ने प्रदेश के दूध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश के 60 हजार दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 28 Sep 2025 11:52 AM
झारखंड सरकार ने नवरात्रि के पावन मौके पर राज्य के दूध उत्पादकों को एक बड़ी सौगात दी है। झारखंड मिल्क फेडरेशन राज्य के करीब 60 हजार दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि की यह सौगात दी है। कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक के बकाया प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। विभाग ने दुग्ध उत्पादकों को दिए जाने वाले 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि के मद में 16 करोड़ रुपया जारी किया है।अब इस राशि को दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन 2 .53 लाख लीटर दुग्ध संग्रहित किया जा रहा है। दुग्ध संग्रहण की बढ़ती क्षमता झारखंड को श्वेत क्रांति की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की योजनाएं दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के साथ-साथ स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित हो रही है।