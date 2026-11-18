झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को दी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की, पांच महीने का एरियर भी मिलेगा
अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची जिलों में सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 207.8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों को एक सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। इस दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया। उधर राज्य के पेंशनभोगियों को भी सरकार ने इसी तरह की राहत दी और उनकी महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए उसे भी 63 प्रतिशत कर दिया। यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी, यानी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 5 महीने का एरियर भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना डाडेल ने इस बात की जानकारी देते हुए एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि, 'यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी।' अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले से राज्य सरकार के लगभग 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें पलामू जिले के विश्रामपुर में एक डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपए का प्रस्तायव भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने 'मिशन वात्सल्य' योजना के तहत साहिबगंज जिले में एक ऑब्जर्वेशन होम (निरीक्षण गृह) के निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी।
सड़क नेटवर्क के विकास के लिए दिए 208 करोड़
अधिकारियों ने बताया कि पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची जिलों में सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 207.8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, उसरी वियर परियोजना के अपग्रेडेशन के लिए 30.20 करोड़ रुपए, तथा बालूडीह शाखा नहर के काम और उससे जुड़ी वितरिकाओं और अन्य ढांचों की बहाली के लिए 51.96 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई।
विभिन्न कॉलेजों में विकास के लिए 37 करोड़ की मदद
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) के अंतर्गत नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के तहत विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर के निर्माण कार्य के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके साथ ही केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के अंतर्गत साहिबगंज जिला में ऑब्जर्वेशन (प्रेषण गृह) के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी।
उधर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने इस साल 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह को सादगी पूर्ण ढंग से मनाने के लिए निर्देश दिए हैं। विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर संध्या में संस्कृति कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। दिन में 22 नवंबर को सम्मान समारोह कार्यक्रम यथावत आयोजित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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